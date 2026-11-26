Können tägliche kalte Duschen Fehlzeiten verringern? Eine in der Schweiz durchgeführte Studie beobachtete bei Menschen, die kalt duschten, 31 % weniger Fehltage am Arbeitsplatz.

An der Universität Basel wertete die Psychologin Lena Glaser Daten aus drei Studien mit insgesamt 735 Erwachsenen aus, von denen 719 in die Analyse aufgenommen werden konnten. Alle waren zu Beginn gesund und duschten nicht regelmäßig kalt.

Zwölf Wochen lang sollten einige Freiwillige ihre Dusche mit 30 bis 120 Sekunden unter dem kältesten Wasser beenden, das bei ihnen verfügbar war. Anschließend verglichen die Forschenden diejenigen, die diese Praxis mindestens 70 % der Zeit befolgt hatten, mit den übrigen Teilnehmenden.

Das Ergebnis: In der Gruppe „kalte Dusche“ gab es 26 % weniger Krankheitstage und 31 % weniger Fehltage am Arbeitsplatz. Dieser Unterschied muss allerdings eingeordnet werden. Man kann sich krank fühlen, ohne deshalb der Arbeit fernzubleiben. Vor allem beruhen die Zahlen auf den Angaben der Teilnehmenden und nicht auf medizinischen Diagnosen.

Kann man also behaupten, dass Kälte das Immunsystem stärkt? Nein. Zwar wurden die Freiwilligen in den ursprünglichen Studien zufällig aufgeteilt, für diese Analyse wurden sie jedoch nach ihrem tatsächlichen Verhalten gruppiert. Wer durchhält, könnte auch andere gesundheitsfördernde Gewohnheiten haben.

Die Übung war zudem nicht einfach. Nur 37 % der Teilnehmenden, die zu kalten Duschen eingeladen worden waren, hielten bis zum Ende durch. Die meisten brachen schon am Anfang ab. Diejenigen, die weitermachten, berichteten von einem erfrischenden Gefühl, einem schnelleren Wachwerden und manchmal von der Genugtuung, eine unangenehme Herausforderung gemeistert zu haben.

Die Forschenden stellten außerdem eine leichte Verbesserung des selbst eingeschätzten psychischen Wohlbefindens fest. Die Ergebnisse zum körperlichen Wohlbefinden waren dagegen statistisch nicht eindeutig.

Kalte Duschen haben auch einen energetischen Vorteil. Um 45 Liter Wasser von 15 °C auf 40 °C zu erwärmen, sind etwa 1,3 kWh nötig. Für zwölf Wochen schätzen die Forschenden die durchschnittliche Einsparung auf 15 kg CO₂ pro Person, basierend auf ihren Annahmen zu Verbrauch und Erwärmung.

Die in Lena Glasers Dissertation vorgestellte Studie zeigt somit einen Zusammenhang zwischen kalten Duschen und weniger selbst angegebenen Krankheitstagen. Eine Schutzwirkung vor Infektionen weist sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht nach.