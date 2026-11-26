¿Podría una ducha fría diaria reducir el absentismo? Un estudio realizado en Suiza observó un 31 % menos de días de ausencia laboral entre las personas que se duchaban con agua fría.

En la Universidad de Basilea, la psicóloga Lena Glaser analizó los datos de tres experimentos con 735 adultos, de los cuales 719 pudieron incluirse en el análisis. Todos gozaban inicialmente de buena salud y no solían ducharse con agua fría.

Durante doce semanas, algunos voluntarios debían terminar la ducha con entre 30 y 120 segundos bajo el agua más fría disponible en su casa. Luego, los investigadores compararon a quienes habían seguido esta práctica al menos el 70 % del tiempo con los demás participantes.

Resultado: un 26 % menos de días de enfermedad y un 31 % menos de días de ausencia laboral en el grupo de «ducha fría». Sin embargo, esta diferencia requiere una explicación. Una persona puede sentirse enferma sin dejar de trabajar. Además, las cifras se basan en las declaraciones de los participantes, no en diagnósticos médicos.

¿Se puede afirmar entonces que el frío fortalece el sistema inmunitario? No. Aunque los experimentos iniciales preveían una asignación aleatoria de los voluntarios, este análisis los agrupó según sus hábitos reales. Quienes perseveran también podrían tener otros comportamientos beneficiosos para su salud.

El ejercicio tampoco era sencillo. Solo el 37 % de los participantes a quienes se invitó a ducharse con agua fría mantuvo esta práctica hasta el final. Los abandonos se concentraron sobre todo al principio. Quienes continuaron mencionaron una sensación de frescor, que se despertaban más rápido y, a veces, la satisfacción de haber superado una experiencia desagradable.

Los investigadores también observaron una ligera mejora en el bienestar psicológico declarado. En cambio, los resultados sobre el bienestar físico no fueron estadísticamente concluyentes.

La ducha fría también ofrece ventajas energéticas. Calentar 45 litros de agua de 15 °C a 40 °C requiere alrededor de 1,3 kWh. Para doce semanas, los investigadores estiman un ahorro medio de 15 kg de CO₂ por persona, según sus hipótesis de consumo y calefacción.

El estudio, presentado en la tesis de Lena Glaser, muestra una relación entre las duchas frías y la reducción de los días de enfermedad declarados. Por ahora, no demuestra que tengan un efecto protector contra las infecciones.