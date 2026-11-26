Será que um duche frio diário pode reduzir as faltas ao trabalho? Um estudo realizado na Suíça observou 31 % menos dias de ausência no trabalho entre as pessoas que tomavam duches frios.

Na Universidade da Basileia, a psicóloga Lena Glaser analisou dados de três experiências que envolveram 735 adultos, dos quais 719 puderam ser incluídos na análise. Todos eram inicialmente saudáveis e não tomavam duches frios regularmente.

Durante doze semanas, alguns voluntários deviam terminar o duche com 30 a 120 segundos debaixo da água mais fria disponível em casa. Os investigadores compararam depois quem tinha seguido esta prática durante pelo menos 70 % do tempo com os restantes participantes.

Resultado: 26 % menos dias de doença e 31 % menos dias de ausência no trabalho no grupo dos duches frios. Esta diferença, contudo, merece ser explicada. Uma pessoa pode sentir-se doente sem deixar de trabalhar. Além disso, os números baseiam-se nos relatos dos participantes, e não em diagnósticos médicos.

Será então possível afirmar que o frio reforça a imunidade? Não. Embora as experiências iniciais previssem uma distribuição aleatória dos voluntários, esta análise agrupou-os de acordo com os seus hábitos reais. Quem persistiu pode também ter outros comportamentos benéficos para a saúde.

A prática também não foi fácil. Apenas 37 % dos participantes convidados a tomar duches frios mantiveram o hábito até ao fim. As desistências ocorreram sobretudo no início. Quem continuou referiu sentir-se mais desperto, acordar mais depressa e, por vezes, ficar satisfeito por ter superado uma experiência desagradável.

Os investigadores observaram também uma ligeira melhoria no bem-estar psicológico declarado. Em contrapartida, os resultados relativos ao bem-estar físico não foram estatisticamente conclusivos.

O duche frio também pode trazer benefícios energéticos. Aquecer 45 litros de água de 15 °C para 40 °C requer cerca de 1,3 kWh. Ao longo de doze semanas, os investigadores estimam uma poupança média de 15 kg de CO₂ por pessoa, com base nas suas hipóteses de consumo e aquecimento.

O estudo, apresentado na tese de Lena Glaser, mostra uma associação entre os duches frios e a redução dos dias de doença declarados. Nesta fase, não demonstra que tenham um efeito protetor contra infeções.