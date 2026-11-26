Une douche froide quotidienne pourrait-elle réduire l'absentéisme ? Une étude menée en Suisse a observé 31 % de jours d'absence au travail en moins chez les personnes prenant des douches froides.

À l'université de Bâle, la psychologue Lena Glaser a analysé les données de trois expériences réunissant 735 adultes, dont 719 ont pu être inclus dans l'analyse. Tous étaient initialement en bonne santé et ne prenaient pas régulièrement de douches froides.

Pendant douze semaines, certains volontaires devaient terminer leur douche par 30 à 120 secondes sous l'eau la plus froide disponible chez eux. Les chercheurs ont ensuite comparé ceux qui avaient respecté cette pratique au moins 70 % du temps avec les autres participants.

Résultat : 26 % de jours de maladie en moins et 31 % de jours d'absence au travail en moins pour la catégorie « douche froide ». Cette différence mérite toutefois une explication. Une personne peut se sentir malade sans pour autant s'arrêter de travailler. Surtout, les chiffres reposent sur les déclarations des participants, pas sur des diagnostics médicaux.

Peut-on alors affirmer que le froid renforce l'immunité ? Non. Même si les expériences initiales prévoyaient une répartition aléatoire des volontaires, cette analyse les a regroupés selon leurs habitudes réelles. Ceux qui persévèrent pourraient aussi avoir d'autres comportements favorables à leur santé.

L'exercice n'était d'ailleurs pas évident. Seuls 37 % des participants invités à prendre des douches froides ont maintenu cette pratique jusqu'au bout. Les abandons se concentraient surtout au début. Ceux qui continuaient évoquaient une sensation de fraîcheur, un réveil plus rapide et parfois la satisfaction d'avoir surmonté une épreuve désagréable.

Les chercheurs ont également constaté une légère amélioration du bien-être psychologique déclaré. En revanche, les résultats concernant le bien-être physique n'étaient pas statistiquement concluants.

La douche froide présente aussi un intérêt énergétique. Chauffer 45 litres d'eau de 15 °C à 40 °C demande environ 1,3 kWh. Sur douze semaines, les chercheurs estiment une économie moyenne de 15 kg de CO₂ par personne, selon leurs hypothèses de consommation et de chauffage.

L'étude, présentée dans la thèse de Lena Glaser, montre donc un lien entre douches froides et réduction des jours de maladie déclarés. Elle ne démontre pas, à ce stade, un effet protecteur contre les infections.