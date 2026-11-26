Mit 28 Jahren sieht Karl manchmal die Augen seiner Katze auf den Gesichtern von Menschen erscheinen, denen er begegnet. Diese ungewöhnliche Wahrnehmung begann nach einer Gehirnoperation. Sein Fall könnte Forschenden helfen zu verstehen, wie wir Gesichter erkennen.

Karl lebt im Nordosten der Vereinigten Staaten mit Luna, einer grau getigerten Katze. Wenn er sie morgens zum ersten Mal ansieht, entdeckt er manchmal im Laufe des Tages ihre mandelförmigen Augen, ihre geweiteten Pupillen oder die Streifen ihres Fells auf menschlichen Gesichtern. Das Phänomen tritt sowohl auf der Straße als auch auf einem Bildschirm auf.

Visualisierungen von Karls Erinnerungen: die Augen einer vertrauten Frau im Gesicht seiner Katze und seine Katze, die in einem menschlichen Gesicht erscheint. KI-generierte Bilder, gemeinsam von Brad Duchaine und Karl erstellt.

Bild: Duchaine et al., „Cortex“, 2026 / Dartmouth College

Noch erstaunlicher: Auch das Gegenteil ist möglich. Wenn Karl zuerst das Gesicht einer Person ansieht, kann die Form ihrer Augen später auf anderen Menschen oder sogar auf seiner Katze erscheinen. Diese Episoden dauern oft mehrere Stunden und können den ganzen Tag anhalten.

Es handelt sich nicht einfach um ein Katzenbild, das einem Menschen überlagert wird. Die vom ersten Gesicht übernommenen Merkmale scheinen sich auf natürliche Weise in die folgenden einzufügen. Für Karl wirken die so veränderten Gesichter weiterhin stimmig.

Die Symptome traten nach einem zwei Jahre zuvor vorgenommenen chirurgischen Eingriff auf. Karl hatte eine arteriovenöse Fehlbildung, ein abnormes Geflecht von Blutgefäßen, das eine Blutung verursachen kann. Die Ärzte mussten einen Teil seines rechten Schläfenlappens entfernen, einer für die Gesichtswahrnehmung wichtigen Hirnregion.

Die Forschenden beschreiben zwei damit verbundene Phänomene. Das erste, Palinopsie genannt, bezeichnet das Fortbestehen oder Wiederauftreten zuvor wahrgenommener Elemente. Das zweite, Prosopometamorphopsie, bezeichnet eine Veränderung des Erscheinungsbilds von Gesichtern.

Normalerweise nutzt unser Gehirn viele Informationen, um eine Person zu erkennen: die Form ihrer Augen, die Proportionen ihres Gesichts oder ihre besonderen Merkmale. Bei Karl scheinen gespeicherte Merkmale seine spätere Wahrnehmung zu beeinflussen, selbst wenn er ein anderes Gesicht betrachtet.

Seine Geschichte erinnert an einen 1986 beschriebenen medizinischen Fall. Eine Frau, die einen Schlaganfall erlitten hatte, sah in einem Bus einen Pudel und danach den Kopf dieses Tieres auf den anderen Fahrgästen. Bei Karl werden keine ganzen Gesichter übertragen, sondern einzelne Details.

Palinopsie des Pudelf Gesichtes. Nachdem sie den Pudel angesehen hatte, wurden die Gesichter der Busfahrgäste durch das Gesicht des Hundes ersetzt. Von Brad Duchaine erstellte KI-generierte Visualisierung auf Grundlage einer Strichzeichnung, die von der Originalabbildung von Grüsser und Landis (1991) inspiriert ist.

Bild: Duchaine et al., „Cortex“, 2026 / Dartmouth College.

Wie lässt sich eine Wahrnehmung darstellen, die andere nicht sehen können? Brad Duchaine, Forscher am Dartmouth College, begann mit einer Skizze. Anschließend nutzte er künstliche Intelligenz, um ein realistischeres Bild zu erstellen. Karl wirkte an den schrittweisen Überarbeitungen mit, damit das Ergebnis seiner Wahrnehmung möglichst nahekam.

Diese Illustrationen könnten Ärzten helfen, visuelle Verzerrungen zu untersuchen, und Patienten dabei unterstützen, zu erklären, was sie sehen. Duchaines Labor hat bereits Berichte von mehr als 250 Menschen erhalten, die von Störungen der Gesichtswahrnehmung berichten.

Dem Forscher zufolge hatten manche dieser Menschen eine psychiatrische Erklärung für ihre Symptome erhalten, und einigen waren sogar Antipsychotika verschrieben worden. Gesichtsverzerrungen können jedoch neurologische Ursachen haben.

Die Forschenden wollen ihre Beobachtungen mit Karl fortsetzen. Sie müssen insbesondere besser verstehen, warum bestimmte visuelle Merkmale in seiner Wahrnehmung bestehen bleiben, und herausfinden, ob sich diese Verzerrungen lindern lassen.