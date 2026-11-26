A los 28 años, Karl ve a veces los ojos de su gata aparecer en el rostro de las personas que conoce. Esta extraña percepción comenzó después de una operación cerebral. Su caso podría ayudar a los investigadores a comprender cómo reconocemos los rostros.

Karl vive en el noreste de Estados Unidos con Luna, una gata gris atigrada. Cuando la mira por primera vez por la mañana, a veces ve durante el día sus ojos almendrados, sus pupilas dilatadas o las rayas de su pelaje en rostros humanos. El fenómeno ocurre tanto en la calle como en una pantalla.

Visualizaciones de los recuerdos de Karl: los ojos de una mujer conocida en el rostro de su gata y su gata apareciendo en un rostro humano. Imágenes generadas por IA, creadas en colaboración por Brad Duchaine y Karl.

Imagen: Duchaine et al., «Cortex», 2026 / Dartmouth College

Aún más sorprendente, también puede ocurrir lo contrario. Si Karl mira primero el rostro de una persona, la forma de sus ojos puede aparecer después en otras personas, e incluso en su gata. Estos episodios suelen durar varias horas y pueden prolongarse durante todo el día.

No se trata simplemente de una imagen de un gato superpuesta a la de una persona. Las características tomadas del primer rostro parecen integrarse de forma natural en los siguientes. Para Karl, los rostros modificados conservan un aspecto coherente.

Los síntomas aparecieron después de una operación realizada dos años antes. Karl tenía una malformación arteriovenosa, un enredo anormal de vasos sanguíneos que puede provocar una hemorragia. Los médicos tuvieron que extirpar una parte de su lóbulo temporal derecho, una región del cerebro importante para la percepción de los rostros.

Los investigadores describen dos fenómenos asociados. El primero, llamado palinopsia, consiste en la persistencia o reaparición de elementos observados anteriormente. El segundo, la prosopometamorfopsia, se refiere a una deformación del aspecto de los rostros.

Normalmente, el cerebro utiliza mucha información para reconocer a una persona: la forma de sus ojos, las proporciones de su rostro o sus rasgos particulares. En el caso de Karl, algunas características que tiene en la memoria parecen influir en lo que percibe después, incluso cuando mira otro rostro.

Su historia recuerda un caso médico descrito en 1986. Una mujer que había sufrido un accidente cerebrovascular vio un caniche en un autobús y luego empezó a ver la cabeza de ese animal en los demás pasajeros. En el caso de Karl, no se transfieren rostros enteros, sino algunos de sus detalles.

Palinopsia del rostro del caniche. Después de mirar al caniche, los rostros de los pasajeros del autobús fueron reemplazados por el del perro. Visualización generada por Brad Duchaine a partir de un dibujo lineal inspirado en el original de Grüsser y Landis (1991).

Imagen: Duchaine y cols., «Cortex», 2026 / Dartmouth College.

¿Cómo representar una percepción que los demás no pueden ver? Brad Duchaine, investigador de Dartmouth College, empezó haciendo un boceto. Después utilizó inteligencia artificial para crear una imagen más realista. Karl participó en las sucesivas modificaciones para que el resultado se pareciera más a lo que ve.

Estas ilustraciones podrían ayudar a los médicos a estudiar las distorsiones visuales y a los pacientes a explicar lo que ven. El laboratorio de Duchaine ya ha recibido testimonios de más de 250 personas que informan de trastornos en la percepción de los rostros.

Según el investigador, algunas de estas personas habían recibido una explicación psiquiátrica para sus síntomas, y a unas pocas incluso les habían recetado antipsicóticos. Sin embargo, las distorsiones de los rostros pueden tener un origen neurológico.

Los investigadores tienen previsto continuar observando a Karl. En particular, deberán comprender mejor por qué algunos rasgos visuales persisten en su percepción y determinar si es posible atenuar estas distorsiones.