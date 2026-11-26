Aos 28 anos, Karl às vezes vê os olhos de sua gata aparecerem no rosto das pessoas que encontra. Essa percepção estranha começou depois de uma cirurgia no cérebro. O caso dele pode ajudar os pesquisadores a entender como reconhecemos rostos.

Karl mora no nordeste dos Estados Unidos com Luna, uma gata cinza rajada. Quando olha para ela pela primeira vez pela manhã, às vezes volta a ver, ao longo do dia, seus olhos amendoados, as pupilas dilatadas ou as listras do pelo nos rostos das pessoas. O fenômeno acontece tanto na rua quanto numa tela.

Visualizações das lembranças de Karl: os olhos de uma mulher conhecida no rosto de seu gato e seu gato aparecendo em um rosto humano. Imagens geradas por IA, criadas em colaboração por Brad Duchaine e Karl.

Imagem: Duchaine et al., « Cortex », 2026 / Dartmouth College

Ainda mais surpreendente, o inverso também pode acontecer. Se Karl olha primeiro para o rosto de uma pessoa, o formato dos olhos dela pode depois aparecer em outras pessoas, ou até em sua gata. Esses episódios costumam durar várias horas e podem se prolongar o dia todo.

Não se trata simplesmente da imagem de um gato sobreposta à de uma pessoa. As características emprestadas do primeiro rosto parecem se integrar naturalmente aos seguintes. Para Karl, os rostos modificados continuam tendo uma aparência coerente.

Os sintomas começaram após uma cirurgia realizada dois anos antes. Karl tinha uma malformação arteriovenosa, um emaranhado anormal de vasos sanguíneos que pode causar uma hemorragia. Os médicos precisaram remover parte do lobo temporal direito, uma região do cérebro importante para a percepção dos rostos.

Os pesquisadores descrevem dois fenômenos associados. O primeiro, chamado palinopsia, corresponde à persistência ou ao reaparecimento de elementos vistos anteriormente. O segundo, a prosopometamorfopsia, é uma deformação da aparência dos rostos.

Normalmente, nosso cérebro usa muitas informações para reconhecer uma pessoa: o formato dos olhos, as proporções do rosto ou ainda seus traços característicos. No caso de Karl, características memorizadas parecem influenciar o que ele percebe em seguida, mesmo quando olha para outro rosto.

Sua história lembra um caso médico descrito em 1986. Uma mulher que havia sofrido um acidente vascular cerebral viu um poodle em um ônibus e, depois, passou a ver a cabeça do animal nos outros passageiros. No caso de Karl, não são rostos inteiros que são transferidos, mas alguns de seus detalhes.

Palinopsia do rosto do poodle. Depois de olhar para o poodle, a mulher viu o rosto do cachorro no lugar dos rostos dos passageiros do ônibus. Visualização criada por Brad Duchaine a partir de um desenho de linhas inspirado no original de Grüsser e Landis (1991).

Imagem: Duchaine et al., « Cortex », 2026 / Dartmouth College.

Como representar uma percepção que outras pessoas não conseguem ver? Brad Duchaine, pesquisador do Dartmouth College, começou fazendo um esboço. Depois, usou inteligência artificial para produzir uma imagem mais realista. Karl participou das várias modificações para que o resultado correspondesse melhor ao que ele vê.

Essas ilustrações podem ajudar os médicos a estudar as distorções visuais e os pacientes a explicar o que veem. O laboratório de Duchaine já recebeu relatos de mais de 250 pessoas que dizem ter alterações na percepção dos rostos.

Segundo o pesquisador, algumas dessas pessoas receberam uma explicação psiquiátrica para seus sintomas, e algumas chegaram a receber prescrição de antipsicóticos. No entanto, as distorções dos rostos podem ter origem neurológica.

Os pesquisadores pretendem continuar acompanhando Karl. Eles precisarão entender melhor por que certos traços visuais persistem em sua percepção e determinar se essas distorções podem ser atenuadas.