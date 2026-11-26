À 28 ans, Karl voit parfois les yeux de sa chatte apparaître sur le visage des personnes qu'il rencontre. Cette étrange perception a commencé après une opération du cerveau. Son cas pourrait aider les chercheurs à comprendre comment nous reconnaissons les visages.

Karl vit dans le nord-est des États-Unis avec Luna, une chatte grise tigrée. Lorsqu'il la regarde pour la première fois le matin, il retrouve parfois dans la journée ses yeux en amande, ses pupilles dilatées ou les rayures de son pelage sur les visages humains. Le phénomène se produit aussi bien dans la rue que sur un écran.

Visualisations des souvenirs de Karl : les yeux d'une femme familière dans le visage de son chat et son chat apparaissant dans un visage humain. Images générées par IA, créées conjointement par Brad Duchaine et Karl.

Image : Duchaine et al. « Cortex », 2026 / Dartmouth College

Plus étonnant, l'inverse est également possible. Si Karl regarde d'abord le visage d'une personne, la forme de ses yeux peut ensuite apparaître sur d'autres personnes, voire sur sa chatte. Ces épisodes durent souvent plusieurs heures et peuvent se prolonger toute la journée.

Il ne s'agit pas simplement d'une image de chat superposée à celle d'un humain. Les caractéristiques empruntées au premier visage semblent s'intégrer naturellement aux suivants. Pour Karl, les visages ainsi modifiés conservent une apparence cohérente.

Les symptômes sont apparus après une intervention chirurgicale pratiquée deux ans plus tôt. Karl présentait une malformation artérioveineuse, un enchevêtrement anormal de vaisseaux sanguins susceptible de provoquer une hémorragie. Les médecins ont dû retirer une partie de son lobe temporal droit, une région du cerveau importante pour la perception des visages.

Les chercheurs décrivent deux phénomènes associés. Le premier, appelé palinopsie, correspond à la persistance ou à la réapparition d'éléments précédemment observés. Le second, la prosopométamorphopsie, désigne une déformation de l'apparence des visages.

Normalement, notre cerveau utilise de nombreuses informations pour reconnaître une personne : la forme de ses yeux, les proportions de son visage ou encore ses traits particuliers. Chez Karl, des caractéristiques mémorisées semblent influencer ce qu'il perçoit ensuite, même lorsqu'il regarde un autre visage.

Son histoire rappelle un cas médical décrit en 1986. Une femme ayant subi un accident vasculaire cérébral avait aperçu un caniche dans un autobus, avant de voir la tête de cet animal sur les autres passagers. Chez Karl, ce ne sont pas des visages entiers qui sont transférés, mais certains de leurs détails.

Palinopsie du visage du caniche. Après avoir regardé le caniche, les visages des passagers du bus ont été remplacés par celui du chien. Visualisation générée par Brad Duchaine à partir d'un dessin au trait inspiré de l'original de Grüsser et Landis (1991).

Image : Duchaine et coll., « Cortex », 2026 / Dartmouth College.

Comment représenter une perception que les autres ne peuvent pas voir ? Brad Duchaine, chercheur au Dartmouth College, a commencé par réaliser un croquis. Il a ensuite utilisé une intelligence artificielle pour produire une image plus réaliste. Karl a participé aux modifications successives afin que le résultat corresponde davantage à ce qu'il voit.

Ces illustrations pourraient aider les médecins à étudier les déformations visuelles et les patients à expliquer ce qu'ils voient. Le laboratoire de Duchaine a déjà reçu les témoignages de plus de 250 personnes signalant des troubles de la perception des visages.

Selon le chercheur, certaines de ces personnes avaient reçu une explication psychiatrique à leurs symptômes, et quelques-unes s'étaient même vu prescrire des antipsychotiques. Pourtant, les déformations de visages peuvent avoir une origine neurologique.

Les chercheurs comptent poursuivre leurs observations avec Karl. Ils devront notamment mieux comprendre pourquoi certains traits visuels persistent dans sa perception et déterminer si ces déformations peuvent être atténuées.