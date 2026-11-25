Zwei Ernährungsweisen, die auf demselben Prinzip beruhen, könnten sehr unterschiedliche Auswirkungen auf unser Immunsystem haben.

Bei einer ketogenen Ernährung werden viele Fette und sehr wenige Kohlenhydrate verzehrt. Wenn dem Körper ein großer Teil der Zucker fehlt, die er normalerweise nutzt, gewinnt er mehr Energie aus Fetten. Die Leber bildet dann Moleküle, sogenannte Ketonkörper, die verschiedenen Organen als Treibstoff dienen.

Frühere Untersuchungen brachten diese Veränderung des Stoffwechsels mit einer Verringerung von Entzündungen in Verbindung. Andere beobachteten jedoch den gegenteiligen Effekt. Ein Team der University of Cincinnati untersuchte diesen Widerspruch und verglich verschiedene Arten von Nahrungsfetten. Die Ergebnisse wurden in Science Advances veröffentlicht.

Fette enthalten Moleküle, die als Fettsäuren bezeichnet werden. Bei manchen ist die Kette aus Kohlenstoffatomen länger als bei anderen. Das trifft insbesondere auf mehrere gesättigte Fettsäuren zu, die in Butter und fettem Fleisch vorkommen.

Drei Wochen lang erhielten Mäuse verschiedene Futtermittel. Eine Gruppe bekam eine ketogene Ernährung mit einem höheren Anteil an langkettigen gesättigten Fettsäuren. Eine andere erhielt eine ketogene Ernährung auf Basis von Kokosöl, das weniger dieser Moleküle enthält. Die anschließenden Messungen an den Tieren zeigten einen deutlichen Unterschied.

Bei den Mäusen der ersten Gruppe hatten sich in mehreren Organen, darunter Herz, Nieren und Leber, bestimmte Immunzellen angesammelt, die Entzündungen fördern. Bei der zweiten Ernährungsweise war diese Reaktion deutlich schwächer ausgeprägt.

Um diesen Vorgang zu verstehen, kultivierten die Wissenschaftler im Labor außerdem Immunzellen von Mäusen und Menschen. Sie stellten fest, dass bestimmte Fettsäuren eine Entzündungsreaktion auslösten. Mitochondrien, kleine Bestandteile, die an der Energieproduktion in unseren Zellen beteiligt sind, spielen beim Auslösen dieser Reaktion eine Rolle. Andere Arten von Fettsäuren hatten nicht dieselbe Wirkung.

Es bleibt zu klären, ob sich diese Unterschiede auch bei Menschen zeigen, die sich auf diese Weise ernähren. Das Team untersucht zudem die Wechselwirkungen zwischen Ernährung und Krebsbehandlung. In Texas läuft derzeit eine klinische Studie, die den möglichen Nutzen einer ketogenen Ernährung bei Immuntherapien untersucht.