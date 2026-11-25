Deux régimes alimentaires fondés sur le même principe pourraient avoir des effets très différents sur notre système immunitaire.

Le régime cétogène consiste à consommer des graisses et très peu de glucides. Privé d'une grande partie des sucres qu'il utilise habituellement, l'organisme puise davantage son énergie dans les graisses. Le foie produit alors des molécules appelées corps cétoniques, qui servent de carburant à différents organes.

Des recherches précédentes ont associé ce changement de fonctionnement à une diminution de l'inflammation. D'autres ont cependant observé l'effet inverse. Une équipe de l'Université de Cincinnati s'est intéressée à cette contradiction en comparant plusieurs types de graisses alimentaires. Ses travaux ont été publiés dans Science Advances.

Les graisses contiennent des molécules appelées acides gras. Certaines possèdent une chaîne d'atomes de carbone plus longue que d'autres. C'est notamment le cas de plusieurs acides gras saturés présents dans le beurre et les viandes grasses.

Pendant trois semaines, des souris ont reçu différents aliments. Un groupe suivait un régime cétogène contenant davantage d'acides gras saturés à longue chaîne. Un autre suivait un régime cétogène à base d'huile de coco, moins riche en ces molécules. Les mesures réalisées ensuite sur les animaux ont révélé une différence notable.

Chez les souris du premier groupe, certaines cellules immunitaires favorisant l'inflammation s'étaient accumulées dans plusieurs organes, notamment le cœur, les reins et le foie. Cette réaction était bien moins marquée avec le second régime.

Pour comprendre ce phénomène, les scientifiques ont également cultivé des cellules immunitaires de souris et d'origine humaine en laboratoire. Ils ont constaté que certains acides gras provoquaient une réaction inflammatoire. Les mitochondries, ces petits éléments qui participent à la production d'énergie dans nos cellules, interviennent dans le déclenchement de cette réaction. D'autres types d'acides gras ne provoquaient pas le même effet.

Reste à savoir si ces différences se retrouvent chez les personnes qui suivent un tel régime. L'équipe étudie aussi les interactions entre alimentation et traitement du cancer. Un essai clinique est en cours au Texas pour étudier l'intérêt potentiel d'une alimentation cétogène dans le cadre de traitements par immunothérapie.