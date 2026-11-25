Duas dietas baseadas no mesmo princípio poderiam ter efeitos muito diferentes sobre o nosso sistema imunológico.

A dieta cetogênica consiste em consumir gorduras e pouquíssimos carboidratos. Privado de grande parte dos açúcares que costuma usar, o organismo passa a obter mais energia das gorduras. O fígado então produz moléculas chamadas corpos cetônicos, que servem de combustível para diferentes órgãos.

Pesquisas anteriores associaram essa mudança no funcionamento do organismo à redução da inflamação. No entanto, outros estudos observaram o efeito oposto. Uma equipe da Universidade de Cincinnati investigou essa contradição comparando vários tipos de gorduras alimentares. O estudo foi publicado na Science Advances.

As gorduras contêm moléculas chamadas ácidos graxos. Algumas têm uma cadeia de átomos de carbono mais longa do que outras. É o caso, em particular, de vários ácidos graxos saturados presentes na manteiga e em carnes gordurosas.

Durante três semanas, camundongos receberam diferentes alimentos. Um grupo seguiu uma dieta cetogênica com mais ácidos graxos saturados de cadeia longa. Outro seguiu uma dieta cetogênica à base de óleo de coco, com menor quantidade dessas moléculas. As medições feitas nos animais em seguida revelaram uma diferença significativa.

Nos camundongos do primeiro grupo, certas células imunológicas que favorecem a inflamação se acumularam em vários órgãos, incluindo o coração, os rins e o fígado. Essa reação foi bem menos acentuada com a segunda dieta.

Para entender esse fenômeno, os cientistas também cultivaram em laboratório células imunológicas de camundongos e de origem humana. Eles constataram que certos ácidos graxos provocavam uma reação inflamatória. As mitocôndrias, pequenas estruturas que participam da produção de energia em nossas células, estão envolvidas no desencadeamento dessa reação. Outros tipos de ácidos graxos não provocavam o mesmo efeito.

Ainda é preciso saber se essas diferenças também ocorrem em pessoas que seguem esse tipo de dieta. A equipe também estuda as interações entre alimentação e tratamento do câncer. Um ensaio clínico está em andamento no Texas para investigar os possíveis benefícios de uma dieta cetogênica durante tratamentos de imunoterapia.