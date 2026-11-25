Dos dietas basadas en el mismo principio podrían tener efectos muy distintos en nuestro sistema inmunitario.

La dieta cetogénica consiste en consumir grasas y muy pocos carbohidratos. Al privar al organismo de gran parte de los azúcares que utiliza habitualmente, este obtiene más energía de las grasas. Entonces, el hígado produce unas moléculas llamadas cuerpos cetónicos, que sirven de combustible para distintos órganos.

Investigaciones anteriores han relacionado este cambio en el funcionamiento del organismo con una disminución de la inflamación. Sin embargo, otros estudios han observado el efecto contrario. Un equipo de la Universidad de Cincinnati investigó esta contradicción comparando varios tipos de grasas alimentarias. Sus resultados se publicaron en Science Advances.

Las grasas contienen moléculas llamadas ácidos grasos. Algunas tienen una cadena de átomos de carbono más larga que otras. Es el caso, en particular, de varios ácidos grasos saturados presentes en la mantequilla y las carnes grasas.

Durante tres semanas, unos ratones recibieron distintos alimentos. Un grupo siguió una dieta cetogénica con más ácidos grasos saturados de cadena larga. Otro siguió una dieta cetogénica a base de aceite de coco, con menos cantidad de estas moléculas. Las mediciones realizadas posteriormente en los animales revelaron una diferencia notable.

En los ratones del primer grupo, se acumularon en varios órganos ciertas células inmunitarias que favorecen la inflamación, en particular en el corazón, los riñones y el hígado. Esta reacción fue mucho menos intensa con la segunda dieta.

Para comprender este fenómeno, los científicos también cultivaron en el laboratorio células inmunitarias de ratón y de origen humano. Observaron que ciertos ácidos grasos provocaban una reacción inflamatoria. Las mitocondrias, esos pequeños componentes que participan en la producción de energía en nuestras células, intervienen en el desencadenamiento de esta reacción. Otros tipos de ácidos grasos no provocaban el mismo efecto.

Queda por saber si estas diferencias también se observan en las personas que siguen una dieta de este tipo. El equipo también estudia las interacciones entre la alimentación y el tratamiento del cáncer. En Texas se está llevando a cabo un ensayo clínico para estudiar el posible interés de una dieta cetogénica en el contexto de tratamientos de inmunoterapia.