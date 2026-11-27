Informationen, die bestimmten künstlichen Intelligenzen anvertraut wurden, tauchten dort wieder auf, wo sie niemals hätten landen dürfen.

Um dieses Risiko zu messen, schickte der Cybersicherheitsforscher HD Moore vom Unternehmen Dragos zwischen Juli und November 2026 fast zwei Millionen Anfragen an KI-Dienste. Jede Nachricht enthielt erfundene, aber einzigartige und nachverfolgbare Informationen: geheime Webadressen, Zugangsdaten oder Testzugriffsschlüssel. Die Forscher überwachten anschließend die Zugriffe, um mögliche Datenlecks aufzuspüren.

Symbolbild Pixabay

Das Experiment lieferte Hinweise auf Sicherheitsverletzungen bei mindestens drei Anbietern, die KI-Modelle hosten. Unbefugte Personen erlangten einige der in die Nachrichten eingefügten Zugangsdaten. Anschließend versuchten sie, damit auf die Testkonten der Forscher zuzugreifen. In mehreren Fällen begannen diese Versuche nur wenige Stunden nach dem Versand der Anfragen.

Das Problem beschränkt sich nicht auf Cyberangriffe. Wenn eine Anwendung KI nutzt, gelangt die Frage des Nutzers nicht immer direkt zum Entwickler des Modells. Sie kann über mehrere Zwischenunternehmen laufen, die einen Server auswählen oder einen günstigen Preis anbieten. Jede dieser Stationen kann Zugriff auf den übermittelten Text haben.

Konkret konnten Wiederverkäufer Anfragen mithilfe gewöhnlicher Funktionen zur Protokollierung von Gesprächen speichern. Das Datenleck konnte also mit dem gewählten Zwischenanbieter zusammenhängen.

Ein weiterer besorgniserregender Befund: Manche Datenschutzeinstellungen verhinderten spätere Zugriffe auf die Daten nicht. Eine Option namens „Zero Retention“ soll die Speicherung von Anfragen und Antworten untersagen. Dennoch wurden Testlinks mehrere Tage nach ihrer Übermittlung aufgerufen, obwohl diese Option aktiviert war. Eine als privat gekennzeichnete Anfrage ist also nicht automatisch vor einem Eindringen geschützt.

In einem dokumentierten Fall wurde ein eindeutiger Link 24 Tage nach dem ursprünglichen Versand aus China aufgerufen. Anschließend öffneten ihn mehrere Geräte. Die Forscher stellten außerdem fest, dass Anfragen an bestimmte US-amerikanische Hosting-Anbieter an andere Organisationen weitergeleitet wurden, darunter auch in China.

Die Studie beruht auf eigens für das Experiment erstellten Geheimnissen und belegt nicht, dass alle KI-Anbieter ihre Gespräche offenlegen. Sie zeigt jedoch, dass über bestimmte technische Wege Daten trotz der angekündigten Schutzmaßnahmen weitergeleitet wurden.

Die am 19. November von Dragos veröffentlichte Untersuchung führte auch dazu, dass die betroffenen Anbieter benachrichtigt wurden. Die Forscher empfehlen Unternehmen unter anderem, die genutzten Zwischenanbieter zu überprüfen und Zugriffe auf ihre Zugangsdaten zu überwachen.