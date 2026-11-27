Des informations confiées à certaines intelligences artificielles ont refait surface là où elles n'auraient jamais dû arriver.

Pour mesurer ce risque, le chercheur en cybersécurité HD Moore, de l'entreprise Dragos, a envoyé près de deux millions de requêtes à des services d'IA entre juillet et novembre 2026. Chaque message contenait des informations factices, mais uniques et traçables : adresses web secrètes, identifiants ou clés d'accès de test. Les chercheurs surveillaient ensuite les accès pour repérer une fuite.

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L'expérience a révélé des indices de compromission chez au moins trois fournisseurs hébergeant des modèles d'IA. Des personnes non autorisées ont récupéré certains identifiants insérés dans les messages. Elles ont ensuite tenté de les utiliser pour accéder aux comptes de test du chercheur. Dans plusieurs cas, ces tentatives ont commencé quelques heures seulement après l'envoi des requêtes.

Le problème ne se limite pas aux attaques informatiques. Lorsqu'une application utilise une IA, la question envoyée par l'utilisateur ne parvient pas toujours directement au développeur du modèle. Elle peut traverser plusieurs entreprises intermédiaires, chargées de sélectionner un serveur ou de proposer un tarif avantageux. Chacune de ces étapes peut avoir accès au texte transmis.

Concrètement, des revendeurs ont pu conserver des requêtes grâce aux fonctions ordinaires d'enregistrement des échanges. La fuite pouvait donc être liée à l'intermédiaire choisi.

Autre constat préoccupant : certains réglages de confidentialité n'ont pas empêché des accès ultérieurs aux données. Une option appelée « zéro conservation » est censée interdire le stockage des demandes et des réponses. Pourtant, des liens de test ont été consultés plusieurs jours après leur transmission, malgré cette option. Une requête marquée comme privée n'est donc pas automatiquement protégée contre une intrusion.

Dans un cas documenté, un lien unique a été consulté depuis la Chine, vingt-quatre jours après son envoi initial. Plusieurs appareils l'ont ensuite ouvert. Les chercheurs ont également constaté que des requêtes adressées à certains hébergeurs américains étaient transmises à d'autres organisations, notamment en Chine.

L'étude repose sur des secrets créés pour l'expérience et ne démontre pas que tous les fournisseurs d'IA divulguent leurs conversations. Elle établit toutefois que certains circuits techniques ont laissé circuler des données malgré les protections annoncées.

L'enquête, publiée le 19 novembre par Dragos, a aussi conduit à prévenir les fournisseurs concernés. Les chercheurs recommandent notamment aux entreprises de vérifier les intermédiaires utilisés et de surveiller les accès à leurs identifiants.