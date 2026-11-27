Informações confiadas a algumas inteligências artificiais vieram à tona em locais onde nunca deveriam ter chegado.

Para avaliar este risco, o investigador de cibersegurança HD Moore, da empresa Dragos, enviou cerca de dois milhões de pedidos a serviços de IA entre julho e novembro de 2026. Cada mensagem continha informações fictícias, mas únicas e rastreáveis: endereços web secretos, credenciais ou chaves de acesso de teste. Os investigadores monitorizaram depois os acessos para detetar uma fuga.

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A experiência revelou indícios de comprometimento em pelo menos três fornecedores que alojam modelos de IA. Pessoas não autorizadas obtiveram algumas das credenciais incluídas nas mensagens. Em seguida, tentaram usá-las para aceder às contas de teste do investigador. Em vários casos, essas tentativas começaram apenas algumas horas depois do envio dos pedidos.

O problema não se limita aos ciberataques. Quando uma aplicação utiliza IA, a pergunta enviada pelo utilizador nem sempre chega diretamente ao programador do modelo. Pode passar por várias empresas intermediárias, responsáveis por selecionar um servidor ou oferecer um preço mais vantajoso. Cada uma destas etapas pode ter acesso ao texto transmitido.

Na prática, os revendedores puderam conservar pedidos através das funções habituais de registo das interações. Assim, a fuga podia estar relacionada com o intermediário escolhido.

Outro motivo de preocupação: algumas definições de privacidade não impediram acessos posteriores aos dados. Uma opção chamada «retenção zero» deverá impedir o armazenamento dos pedidos e das respostas. No entanto, links de teste foram consultados vários dias após o envio, apesar de essa opção estar ativada. Por isso, um pedido assinalado como privado não fica automaticamente protegido contra uma intrusão.

Num caso documentado, um link único foi consultado a partir da China, vinte e quatro dias após o envio inicial. Vários dispositivos abriram-no depois. Os investigadores também verificaram que pedidos enviados a alguns serviços de alojamento dos EUA eram encaminhados para outras organizações, nomeadamente na China.

O estudo baseia-se em segredos criados para a experiência e não demonstra que todos os fornecedores de IA divulguem as suas conversas. Mostra, no entanto, que alguns percursos técnicos permitiram a circulação de dados apesar das proteções anunciadas.

A investigação, publicada a 19 de novembro pela Dragos, levou também os investigadores a alertar os fornecedores envolvidos. Entre outras recomendações, aconselham as empresas a verificar os intermediários utilizados e a monitorizar os acessos às suas credenciais.