Información confiada a algunas inteligencias artificiales ha reaparecido donde nunca debería haber llegado.

Para medir este riesgo, el investigador en ciberseguridad HD Moore, de la empresa Dragos, envió cerca de dos millones de solicitudes a servicios de IA entre julio y noviembre de 2026. Cada mensaje contenía información ficticia, pero única y rastreable: direcciones web secretas, credenciales o claves de acceso de prueba. Después, los investigadores vigilaron los accesos para detectar posibles filtraciones.

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El experimento reveló indicios de vulneración en al menos tres proveedores que alojan modelos de IA. Personas no autorizadas recuperaron algunas credenciales incluidas en los mensajes. Después intentaron usarlas para acceder a las cuentas de prueba del investigador. En varios casos, esos intentos comenzaron apenas unas horas después del envío de las solicitudes.

El problema no se limita a los ciberataques. Cuando una aplicación utiliza IA, la pregunta del usuario no siempre llega directamente al desarrollador del modelo. Puede pasar por varias empresas intermediarias, encargadas de seleccionar un servidor o de ofrecer una tarifa ventajosa. Cada uno de estos pasos puede dar acceso al texto enviado.

En la práctica, algunos revendedores pudieron conservar las solicitudes mediante las funciones habituales de registro de las conversaciones. Por lo tanto, la filtración pudo estar relacionada con el intermediario elegido.

Otro dato preocupante: ciertos ajustes de privacidad no impidieron que se accediera posteriormente a los datos. Una opción llamada «retención cero» debería impedir que se almacenen las solicitudes y las respuestas. Sin embargo, se consultaron enlaces de prueba varios días después de su envío, pese a tener activada esa opción. Por tanto, marcar una solicitud como privada no la protege automáticamente contra una intrusión.

En un caso documentado, se accedió a un enlace único desde China veinticuatro días después de su envío inicial. Luego lo abrieron varios dispositivos. Los investigadores también constataron que las solicitudes dirigidas a algunos proveedores de alojamiento estadounidenses se transmitían a otras organizaciones, en particular de China.

El estudio se basa en secretos creados para el experimento y no demuestra que todos los proveedores de IA divulguen sus conversaciones. Sin embargo, confirma que algunos circuitos técnicos dejaron circular datos pese a las protecciones anunciadas.

La investigación, publicada el 19 de noviembre por Dragos, también llevó a alertar a los proveedores afectados. Los investigadores recomiendan a las empresas, entre otras medidas, verificar qué intermediarios utilizan y vigilar los accesos a sus credenciales.