Un grand oiseau européen, déclaré disparu depuis la préhistoire, pourrait avoir vécu sous nos yeux tout ce temps.

Au XIXe siècle, le biologiste français Alphonse Milne-Edwards étudie des os découverts dans des grottes du sud de la France. Ils appartiennent à une grue, cet oiseau aux longues pattes que l'on peut encore observer aujourd'hui. Mais certains os sont si larges qu'il les attribue à une espèce différente, baptisée Grus primigenia.

Pendant plus de 150 ans, cette grue géante reste donc considérée comme une espèce éteinte. Le raisonnement semblait logique : des os nettement plus gros devaient provenir d'un autre animal. Pourtant, la taille ne suffit pas toujours à distinguer deux espèces.

Une équipe menée par John Stewart, de l'université de Bournemouth, a repris l'enquête avec une méthode qui n'existait pas à l'époque. Les chercheurs ont récupéré de l'ADN ancien dans 18 os de grues trouvés dans plusieurs régions d'Europe. Cet ADN conserve des traces permettant de reconnaître l'espèce à laquelle appartenait chaque oiseau.

Le verdict est frappant : tous les os analysés appartiennent à la grue cendrée, toujours présente en Europe. Parmi eux figurent des individus plus imposants que les grues actuelles. Les différences de taille avaient donc contribué à faire passer certaines grues anciennes pour une autre espèce.

Une grue cendrée (Grus grus) photographiée en Allemagne, montrant son long cou et son plumage gris.

Crédit : Andreas Trepte / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.5.

Les scientifiques ont aussi déterminé le sexe de ces oiseaux grâce à leur ADN. Les os de grande taille provenaient tous de mâles. Mais certaines femelles anciennes atteignaient la taille des mâles d'aujourd'hui. Autrement dit, les deux sexes pouvaient être plus grands autrefois.

Ce détail compte, car les mâles sont naturellement plus grands que les femelles chez les grues cendrées. En examinant uniquement quelques os, on peut donc confondre une différence entre individus avec une différence entre espèces. La nouvelle analyse montre combien une identification fondée sur la seule taille peut être trompeuse.

Il reste néanmoins une limite importante : l'os qui avait servi à définir Grus primigenia au XIXe siècle n'a pas été prélevé pour une analyse génétique. Conservé à Paris, il est trop précieux pour être percé. Les résultats rendent l'ancienne classification très peu probable, sans tester directement cette pièce historique.

Reste à comprendre pourquoi ces grues ont diminué de taille au fil des siècles. Les chercheurs envisagent notamment les transformations des zones humides et des paysages par les activités humaines. Aucune cause n'est encore démontrée. Ils souhaitent maintenant rechercher ce qui a changé dans l'environnement de ces oiseaux.