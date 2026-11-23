Depuis 2012, le rover Curiosity analyse l'air du cratère Gale, près de l'équateur de Mars. Une équipe a réexaminé des mesures recueillies jusqu'en 2025, en cherchant des changements très discrets dans le dioxyde de carbone. Ce gaz représente la majeure partie de l'atmosphère martienne, bien plus ténue que celle de la Terre.

Les chercheurs se sont intéressés aux isotopes, différentes versions d'un même élément chimique. Certains atomes d'oxygène sont légèrement plus lourds que les autres. Leur proportion dans le dioxyde de carbone peut varier lorsque ce gaz interagit avec son environnement. En suivant ces proportions pendant plus d'une décennie, les scientifiques ont découvert un rythme lié aux saisons.

Vue d'artiste représentant Mars avec de vastes étendues d'eau liquide à sa surface.

Crédit: NASA/MAVEN/The Lunar and Planetary Institute

Au printemps et en été martiens, le dioxyde de carbone observé devient légèrement plus riche en oxygène lourd. Cette évolution apparaît notamment pendant les saisons où Mars se rapproche du Soleil. En revanche, les comparaisons entre le jour et la nuit n'ont pas révélé de différence significative dans les campagnes étudiées.

D'où vient cette variation ? Les chercheurs ont examiné plusieurs possibilités, dont la formation puis la disparition de glace carbonique aux pôles. Ils ont aussi considéré les échanges entre l'atmosphère et le sol, ainsi que l'action du rayonnement solaire sur le gaz. Aucun de ces mécanismes, pris isolément, ne reproduisait suffisamment les changements mesurés.

Une autre piste donne des résultats plus convaincants dans leurs simulations : des échanges d'oxygène entre le dioxyde de carbone et de l'eau présente au contact du sol. Cette eau pourrait être retenue à la surface des grains de poussière ou former des pellicules extrêmement fines, dont le comportement se rapproche de celui d'un liquide.

Pourtant Curiosity n'a pas directement observé ces films d'eau ni mesuré la réaction proposée. Les chercheurs ont construit un modèle capable de reproduire les variations de l'atmosphère. D'autres mécanismes toujours inconnus pourraient également contribuer au phénomène.

Cette distinction compte particulièrement sur une planète où l'eau liquide reste difficile à maintenir en surface. La faible pression atmosphérique et les basses températures limitent sa stabilité. De très fines couches au contact de matériaux pourraient néanmoins se comporter autrement que de l'eau exposée à l'air libre.

Autre limite : les mesures proviennent d'un seul endroit, le cratère Gale. Elles ne permettent pas de savoir si le même phénomène se produit partout sur Mars. De nouvelles observations, notamment après des tempêtes de poussière et dans d'autres régions, pourraient aider à distinguer les effets locaux des variations de toute l'atmosphère.