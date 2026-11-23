Desde 2012, el rover Curiosity analiza el aire del cráter Gale, cerca del ecuador de Marte. Un equipo volvió a examinar mediciones recopiladas hasta 2025 en busca de cambios muy sutiles en el dióxido de carbono. Este gas constituye la mayor parte de la atmósfera marciana, mucho más tenue que la de la Tierra.

Los investigadores estudiaron los isótopos, distintas versiones de un mismo elemento químico. Algunos átomos de oxígeno son ligeramente más pesados que otros. Su proporción en el dióxido de carbono puede variar cuando este gas interactúa con su entorno. Al seguir estas proporciones durante más de una década, los científicos descubrieron un ritmo relacionado con las estaciones.

Ilustración artística de Marte con vastas extensiones de agua líquida en su superficie.

Crédito: NASA/MAVEN/Instituto Lunar y Planetario

Durante la primavera y el verano marcianos, el dióxido de carbono observado se enriquece ligeramente en oxígeno pesado. Esta evolución aparece, en particular, durante las estaciones en que Marte se acerca al Sol. En cambio, las comparaciones entre el día y la noche no revelaron diferencias significativas en las campañas estudiadas.

¿De dónde procede esta variación? Los investigadores examinaron varias posibilidades, entre ellas la formación y posterior desaparición de hielo seco en los polos. También consideraron los intercambios entre la atmósfera y el suelo, así como el efecto de la radiación solar sobre el gas. Ninguno de estos mecanismos, por sí solo, reproducía suficientemente los cambios medidos.

Otra hipótesis ofrece resultados más convincentes en sus simulaciones: el intercambio de oxígeno entre el dióxido de carbono y el agua presente en contacto con el suelo. Esta agua podría quedar retenida en la superficie de los granos de polvo o formar películas extremadamente finas, cuyo comportamiento se asemeja al de un líquido.

Sin embargo, Curiosity no observó directamente estas películas de agua ni midió la reacción propuesta. Los investigadores construyeron un modelo capaz de reproducir las variaciones de la atmósfera. Otros mecanismos aún desconocidos también podrían contribuir al fenómeno.

Esta distinción es especialmente importante en un planeta donde el agua líquida difícilmente puede mantenerse en la superficie. La baja presión atmosférica y las bajas temperaturas limitan su estabilidad. No obstante, las capas muy finas en contacto con materiales podrían comportarse de manera distinta al agua expuesta al aire libre.

Otra limitación: las mediciones proceden de un solo lugar, el cráter Gale. No permiten saber si el mismo fenómeno ocurre en todo Marte. Nuevas observaciones, en particular después de tormentas de polvo y en otras regiones, podrían ayudar a distinguir los efectos locales de las variaciones de toda la atmósfera.