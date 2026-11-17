Der Rote Planet scheint heute wenig einladend: Seine Atmosphäre ist sehr dünn, sein Boden trocken und Kälte beherrscht die Oberfläche. Dennoch fragen sich Wissenschaftler, ob tief unter der Erde Taschen mit stark salzhaltigem Wasser existieren könnten. Solche Orte könnten mikroskopischen Organismen einen Lebensraum bieten, fern von den schwierigen Bedingungen an der Oberfläche.

Um diese Möglichkeit zu untersuchen, wählten von der University of Florida geleitete Forschende einen irdischen Mikroorganismus namens Haloferax volcanii aus. Er gehört zu einer Gruppe, die Archaeen genannt wird – mikroskopische Organismen, die sich von Bakterien unterscheiden. Dieser Mikroorganismus bevorzugt besonders stark salzhaltige Umgebungen und ist daher ein interessanter Kandidat für die Experimente.

Der Planet Mars.

Bild: Wikimedia

Das Team setzte ihn 160 Tage lang einer Umgebung mit sehr niedrigem Druck, ohne Sauerstoff und mit Wasser aus, das etwa siebenmal salziger als Meerwasser war. Die Forschenden versorgten ihn mit bestimmten chemischen Stoffen, die auf dem Mars vorkommen oder dort vermutet werden. Trotz dieser Bedingungen vermehrten sich die Mikroorganismen weiter, allerdings langsamer als unter dem Druck der Erdatmosphäre.

Der entscheidende Punkt ist folgender: Am Leben zu bleiben bedeutet nicht unbedingt, wachsen und sich vermehren zu können. Deshalb verglichen die Wissenschaftler mehrere Kulturen. Ohne die erforderlichen chemischen Stoffe blieben die Organismen am Leben, doch ihr Wachstum war nicht messbar. Mit diesen Stoffen nahmen sie ihre Aktivität wieder auf.

Diese Mikroorganismen müssen keinen Sauerstoff nutzen, wie wir es tun, um Energie aus ihrer Umgebung zu gewinnen. Sie können andere Verbindungen verwerten, insbesondere Nitrate oder Perchlorate. Dabei handelt es sich um chemische Stoffe, die es ihnen ermöglichen, bestimmte für ihre Funktion unerlässliche Reaktionen fortzusetzen.

Die Forschenden beobachteten außerdem Zellgruppen, die dichte Schichten bildeten, sogenannte Biofilme. Diese Ansammlungen könnten dazu beitragen, Wasser um die Organismen herum zu halten. Während des Experiments verloren die Kulturen tatsächlich nur sehr wenig Wasser, trotz des auferlegten niedrigen Drucks.

Das Experiment bildete jedoch nicht den gesamten Untergrund des Mars realistisch nach. Die Kulturen wurden bei etwa 21 °C gehalten – deutlich über den üblichen Temperaturen auf dem Mars. Außerdem erhielten sie im Labor bereitgestellte Nährstoffe. Und die flüssigen Wassertaschen, die dem untersuchten Szenario entsprechen, wurden auf diesem Planeten bisher nicht bestätigt.

Die Ergebnisse liefern künftigen Missionen dennoch einen konkreten Ansatz: Sie sollten nicht nur nach Spuren früherer Organismen suchen, sondern auch nach Anzeichen gegenwärtiger biologischer Aktivität unter der Oberfläche. Außerdem helfen die Ergebnisse dabei, über notwendige Vorsichtsmaßnahmen nachzudenken, um zu verhindern, dass Mikroorganismen von der Erde dorthin gelangen.