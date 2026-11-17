O planeta vermelho parece pouco acolhedor hoje: seu ar é muito rarefeito, seu solo é seco e o frio predomina. Ainda assim, os cientistas se perguntam se bolsões de água muito salgada poderiam existir no subsolo. Esses lugares poderiam oferecer um habitat para organismos microscópicos, longe das condições difíceis da superfície.

Para explorar essa possibilidade, pesquisadores liderados pela Universidade da Flórida escolheram um micróbio terrestre chamado Haloferax volcanii. Ele pertence a um grupo denominado arqueias, organismos microscópicos distintos das bactérias. Esse micróbio aprecia particularmente ambientes muito salgados, o que o torna um candidato interessante para os experimentos.

O planeta Marte.

Imagem Wikimedia

A equipe o manteve durante 160 dias em um ambiente de pressão muito baixa, sem oxigênio e com uma água cerca de sete vezes mais salgada que a água do mar. Os pesquisadores forneceram algumas substâncias químicas presentes ou consideradas possíveis em Marte. Apesar dessas condições, os micróbios continuaram a se reproduzir, mas mais lentamente do que sob a pressão atmosférica terrestre.

O detalhe importante é este: permanecer vivo não significa necessariamente conseguir crescer e se multiplicar. Por isso, os cientistas compararam várias culturas. Sem as substâncias químicas necessárias, os organismos permaneciam vivos, mas seu crescimento não era mensurável. Com essas substâncias, retomavam sua atividade.

Esses micróbios não precisam usar o oxigênio como nós fazemos para obter energia do ambiente. Eles podem aproveitar outros compostos, especialmente nitratos ou percloratos. São substâncias químicas que lhes permitem continuar algumas reações indispensáveis ao seu funcionamento.

Os pesquisadores também observaram grupos de células formando camadas compactas, chamadas biofilmes. Esses agrupamentos poderiam ajudar a reter a água ao redor dos organismos. Durante o experimento, as culturas de fato perderam muito pouca água, apesar da baixa pressão imposta.

No entanto, esse experimento não reproduzia realmente todo o subsolo marciano. As culturas eram mantidas a cerca de 21 °C, muito acima das temperaturas habituais de Marte. Elas também recebiam nutrientes fornecidos em laboratório. E os bolsões de água líquida correspondentes ao cenário estudado não foram confirmados nesse planeta.

Ainda assim, esses resultados oferecem uma pista concreta para futuras missões: procurar não apenas vestígios de organismos antigos, mas também sinais de atividade biológica atual sob a superfície. Eles também ajudarão a refletir sobre as precauções necessárias para evitar a introdução de micróbios terrestres no planeta.