El planeta rojo parece poco acogedor hoy: su atmósfera es muy poco densa, su suelo es seco y el frío domina. Sin embargo, los científicos se preguntan si podrían existir bolsas de agua muy salada bajo tierra. Estos lugares podrían ofrecer un hábitat para organismos microscópicos, lejos de las duras condiciones de la superficie.

Para explorar esta posibilidad, unos investigadores dirigidos por la Universidad de Florida eligieron un microbio terrestre llamado Haloferax volcanii. Pertenece a un grupo denominado arqueas, organismos microscópicos distintos de las bacterias. Este organismo aprecia especialmente los entornos muy salados, lo que lo convierte en un candidato interesante para los experimentos.

El planeta Marte.

Imagen de Wikimedia

El equipo lo colocó durante 160 días en un entorno de presión muy baja, sin oxígeno y con un agua aproximadamente siete veces más salada que el agua de mar. Los investigadores le proporcionaron ciertas sustancias químicas presentes o consideradas posibles en Marte. A pesar de estas condiciones, los microbios continuaron reproduciéndose, aunque más lentamente que a la presión atmosférica terrestre.

El detalle importante es el siguiente: mantenerse con vida no significa necesariamente poder crecer y multiplicarse. Por ello, los científicos compararon varios cultivos. Sin las sustancias químicas necesarias, los organismos permanecían vivos, pero su crecimiento no era medible. Con estas sustancias, reanudaban su actividad.

Estos microbios no necesitan utilizar el oxígeno como nosotros para obtener energía de su entorno. Pueden aprovechar otros compuestos, especialmente nitratos o percloratos. Son sustancias químicas que les permiten continuar ciertas reacciones indispensables para su funcionamiento.

Los investigadores también observaron grupos de células que formaban capas compactas, llamadas biopelículas. Estas agrupaciones podrían contribuir a retener el agua alrededor de los organismos. Durante el experimento, los cultivos perdieron efectivamente muy poca agua, a pesar de la baja presión impuesta.

Sin embargo, este experimento no reproducía realmente todo el subsuelo marciano. Los cultivos se mantenían a unos 21 °C, muy por encima de las temperaturas habituales de Marte. También recibían nutrientes proporcionados en el laboratorio. Además, las bolsas de agua líquida correspondientes al escenario estudiado no han sido confirmadas en este planeta.

No obstante, estos resultados ofrecen una pista concreta para futuras misiones: buscar no solo rastros de organismos antiguos, sino también signos de actividad biológica actual bajo la superficie. También ayudarán a reflexionar sobre las precauciones necesarias para evitar introducir allí microbios procedentes de la Tierra.