La planète rouge semble aujourd'hui peu accueillante : son air est très peu dense, son sol est sec et le froid y domine. Pourtant, les scientifiques se demandent si des poches d'eau très salée pourraient exister sous terre. De tels endroits pourraient offrir un habitat à des organismes microscopiques, loin des conditions difficiles de la surface.

Pour explorer cette possibilité, des chercheurs dirigés par l'université de Floride ont choisi un microbe terrestre appelé Haloferax volcanii. Il appartient à un groupe nommé les archées, des organismes microscopiques distincts des bactéries. Celui-ci apprécie particulièrement les milieux très salés, ce qui en fait un candidat intéressant pour les expériences.

La planète Mars.

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L'équipe l'a placé pendant 160 jours dans un environnement à très faible pression, sans oxygène et avec une eau environ sept fois plus salée que l'eau de mer. Les chercheurs lui ont fourni certaines substances chimiques présentes ou envisagées sur Mars. Malgré ces conditions, les microbes ont continué à se reproduire, mais plus lentement qu'à la pression atmosphérique terrestre.

Le détail important est là : rester vivant ne signifie pas forcément pouvoir grandir et se multiplier. Les scientifiques ont donc comparé plusieurs cultures. Sans les substances chimiques nécessaires, les organismes restaient vivants, mais leur croissance n'était pas mesurable. Avec ces substances, ils reprenaient leur activité.

Ces microbes n'ont pas besoin d'utiliser l'oxygène comme nous le faisons pour tirer de l'énergie de leur environnement. Ils peuvent exploiter d'autres composés, notamment des nitrates ou des perchlorates. Ce sont des substances chimiques qui leur permettent de poursuivre certaines réactions indispensables à leur fonctionnement.

Les chercheurs ont aussi observé des groupes de cellules formant des couches serrées, appelées biofilms. Ces regroupements pourraient contribuer à retenir l'eau autour des organismes. Pendant l'expérience, les cultures ont effectivement perdu très peu d'eau, malgré la faible pression imposée.

Cette expérience ne reproduisait cependant pas réellement tout le sous-sol martien. Les cultures étaient maintenues à environ 21 °C, bien au-dessus des températures habituelles de Mars. Elles recevaient également des nutriments fournis en laboratoire. Et les poches d'eau liquide correspondant au scénario étudié n'ont pas été confirmées sur cette planète.

Ces résultats donnent toutefois une piste concrète aux futures missions : chercher non seulement des traces d'organismes anciens, mais aussi des signes d'activité biologique actuelle sous la surface. Ils aideront également à réfléchir aux précautions nécessaires pour éviter d'y introduire des microbes venus de la Terre.