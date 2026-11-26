Auf dem Mars hüllen manche Stürme schließlich fast den gesamten Planeten ein, und ihr Ausbruch lässt sich nur schwer vorhersagen.

Auf dem Roten Planeten gibt es regelmäßig Wirbelstürme und Staubwolken. In manchen Jahren nehmen diese Phänomene jedoch viel größere Ausmaße an und verdunkeln einen Großteil der Atmosphäre. In anderen Jahren entwickelt sich kein planetenweiter Sturm. Warum ist der Unterschied so auffällig? Eine Studie, die am 2. Juni 2026 in Geophysical Research Letters veröffentlicht wurde, untersucht einen bislang vernachlässigten Faktor: die Verteilung der Körner am Boden.

Vergleich des Mars am 28. Mai und am 1. Juli 2018: Ein Staubsturm verdeckt Einzelheiten der Oberfläche.

Bildnachweis: NASA/JPL-Caltech/MSSS.

Der Marsboden ist nicht überall mit denselben Materialien bedeckt. In manchen Regionen gibt es viel sehr feinen Staub, in anderen mehr größere Körner. Dieser Unterschied spielt eine Rolle, wenn der Wind weht. Die Forschenden haben daher die Vielfalt der Oberflächen in ein Computermodell aufgenommen, das die Staubemission in die Atmosphäre beschreibt.

Entgegen einer naheliegenden Annahme lassen sich die feinsten Partikel nicht immer am leichtesten aufwirbeln. Sie haften aneinander und am Boden. Größere Sandkörner können dagegen vom Wind angestoßen werden, aufspringen und auf die Oberfläche prallen. Diese Einschläge tragen dazu bei, Staub freizusetzen, der anschließend lange in der Schwebe bleiben kann.

Konkret kann eine Region mit viel feinem Staub relativ ruhig bleiben, wenn die Winde mäßig sind. Überschreitet ihre Stärke einen bestimmten Schwellenwert, kann die Region plötzlich große Materialmengen freisetzen. Die Simulationen zeigen, dass bestimmte abrupte Veränderungen leichter auftreten, wenn das Modell die Unterschiede in der Partikelgröße zwischen den Regionen berücksichtigt.

Ein weiterer Prozess könnte den Sturm verstärken. Schwebender Staub absorbiert und verteilt die Sonnenenergie neu. Dadurch verändern sich die Temperaturen der Atmosphäre und die Windzirkulation. Verstärkte Winde können dann noch mehr Staub aufwirbeln. Diese Rückkopplung könnte dazu beitragen, dass ein regionaler Sturm planetare Ausmaße annimmt.

Der Mechanismus liefert auch eine mögliche Erklärung für das unregelmäßige Auftreten großer Stürme. Eine relativ geringe Veränderung der Windstärke könnte ausreichen, um in manchen Regionen in einem Jahr den Schwellenwert zu überschreiten, im darauffolgenden aber nicht.

Das Team empfiehlt genauere Messungen der Korngrößen an der Marsoberfläche sowie Laborexperimente mit Materialien, die dem Marsboden ähneln. Diese Daten könnten anschließend die Wettermodelle verbessern, die zur Vorbereitung künftiger Missionen zum Roten Planeten eingesetzt werden.