Em Marte, algumas tempestades acabam envolvendo quase todo o planeta, e ainda é difícil prever quando começam.

O planeta vermelho é frequentemente assolado por redemoinhos e nuvens de poeira. Mas, em alguns anos, esses fenômenos ganham proporções muito maiores e escurecem grande parte da atmosfera. Em outros anos, nenhuma tempestade planetária se forma. Por que essa diferença tão marcante? Um estudo publicado em 2 de junho de 2026 na Geophysical Research Letters examina um fator até então negligenciado: a distribuição dos grãos na superfície.

Comparação de Marte em 28 de maio e 1º de julho de 2018: uma tempestade de poeira encobre os detalhes de sua superfície.

Crédito: NASA/JPL-Caltech/MSSS.

O solo marciano não é coberto pelos mesmos materiais em toda parte. Algumas regiões têm muita poeira fina; outras, mais grãos maiores. Essa diferença é importante quando o vento sopra. Por isso, os pesquisadores incorporaram a diversidade das superfícies a um modelo computacional que descreve as emissões de poeira para a atmosfera.

Ao contrário do que parece intuitivo, as partículas mais finas nem sempre são as mais fáceis de levantar. Elas aderem umas às outras e ao solo. Já os grãos de areia maiores podem quicar com o vento e atingir a superfície. Esses impactos ajudam a liberar poeira, que pode permanecer suspensa por muito tempo.

Na prática, uma região rica em poeira fina pode permanecer relativamente calma quando os ventos são moderados. Se a força deles ultrapassar certo limite, a região pode liberar de repente grandes quantidades de material. As simulações mostram que algumas mudanças bruscas surgem com mais facilidade quando o modelo leva em conta as diferenças regionais no tamanho das partículas.

Outro fenômeno pode intensificar a tempestade. A poeira suspensa absorve e redistribui a energia solar, alterando as temperaturas da atmosfera e a circulação dos ventos. Ventos mais fortes podem então levantar ainda mais poeira. Esse ciclo pode ajudar uma tempestade regional a alcançar proporções planetárias.

Esse mecanismo também oferece uma possível explicação para a irregularidade das grandes tempestades. Uma variação relativamente pequena na força do vento pode ser suficiente para ultrapassar esse limite em algumas regiões em um ano, mas não no seguinte.

A equipe recomenda medições mais precisas do tamanho dos grãos na superfície de Marte, além de experimentos em laboratório com materiais semelhantes ao solo marciano. Esses dados poderão aprimorar os modelos meteorológicos usados no planejamento das futuras missões ao planeta vermelho.