Sur Mars, certaines tempêtes finissent par envelopper presque toute la planète, et leur déclenchement reste difficile à prévoir.

La planète rouge connaît régulièrement des tourbillons et des nuages de poussière. Mais certaines années, ces phénomènes prennent une ampleur bien supérieure et obscurcissent une grande partie de son atmosphère. D'autres années, aucune tempête planétaire ne se développe. Pourquoi une différence aussi spectaculaire ? Une étude publiée le 2 juin 2026 dans Geophysical Research Letters examine un élément jusqu'ici négligé : la répartition des grains au sol.

Comparaison de Mars le 28 mai et le 1er juillet 2018 : une tempête de poussière masque les détails de sa surface.

Crédit : NASA/JPL-Caltech/MSSS.

Le terrain martien n'est pas recouvert partout des mêmes matériaux. Certaines régions possèdent beaucoup de poussière très fine, d'autres davantage de grains plus gros. Cette différence est importante lorsque le vent souffle. Les chercheurs ont donc intégré la diversité des surfaces à un modèle informatique décrivant les émissions de poussière dans l'atmosphère.

Contrairement à une idée intuitive, les particules les plus fines ne sont pas toujours les plus faciles à soulever. Elles adhèrent entre elles et au sol. Des grains de sable plus gros peuvent, eux, rebondir sous l'effet du vent et heurter la surface. Ces impacts contribuent à libérer de la poussière, qui peut ensuite rester longtemps en suspension.

Concrètement, une région riche en poussière fine peut rester relativement calme lorsque les vents sont modérés. Si leur force dépasse un certain seuil, elle peut soudainement libérer d'importantes quantités de matière. Les simulations montrent que certains changements brutaux apparaissent plus facilement lorsque le modèle tient compte des différences de taille des particules selon les régions.

Un autre phénomène pourrait amplifier la tempête. La poussière suspendue absorbe et redistribue l'énergie solaire, ce qui modifie les températures de l'atmosphère et la circulation des vents. Des vents renforcés peuvent alors soulever encore davantage de poussière. Cette boucle pourrait aider une tempête régionale à prendre des dimensions planétaires.

Le mécanisme offre aussi une explication possible à l'irrégularité des grandes tempêtes. Une variation relativement faible de la force du vent pourrait suffire à franchir le seuil dans certaines régions une année, mais pas la suivante.

L'équipe recommande des mesures plus précises de la taille des grains à la surface de Mars, ainsi que des expériences en laboratoire avec des matériaux ressemblant au sol martien. Ces données pourraient ensuite améliorer les modèles météorologiques utilisés pour préparer les futures missions sur la planète rouge.