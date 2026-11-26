En Marte, algunas tormentas acaban envolviendo casi todo el planeta, y sigue siendo difícil predecir cuándo se desencadenarán.

El planeta rojo experimenta regularmente remolinos y nubes de polvo. Pero algunos años, estos fenómenos alcanzan una magnitud mucho mayor y oscurecen gran parte de su atmósfera. Otros años, no se forma ninguna tormenta planetaria. ¿A qué se debe una diferencia tan espectacular? Un estudio publicado el 2 de junio de 2026 en Geophysical Research Letters analiza un factor hasta ahora pasado por alto: la distribución de los granos en el suelo.

Comparación de Marte el 28 de mayo y el 1 de julio de 2018: una tormenta de polvo oculta los detalles de su superficie.

Crédito: NASA/JPL-Caltech/MSSS.

El terreno marciano no está cubierto en todas partes por los mismos materiales. Algunas regiones tienen mucho polvo muy fino; otras, más granos grandes. Esta diferencia es importante cuando sopla el viento. Por eso, los investigadores incorporaron la diversidad de las superficies a un modelo informático que describe las emisiones de polvo a la atmósfera.

Al contrario de lo que podría parecer, las partículas más finas no siempre son las más fáciles de levantar. Se adhieren entre sí y al suelo. En cambio, los granos de arena más grandes pueden rebotar por efecto del viento y golpear la superficie. Esos impactos contribuyen a liberar polvo, que luego puede permanecer mucho tiempo en suspensión.

En la práctica, una región rica en polvo fino puede mantenerse relativamente tranquila cuando los vientos son moderados. Si su fuerza supera cierto umbral, puede liberar de repente grandes cantidades de material. Las simulaciones muestran que algunos cambios bruscos se producen con mayor facilidad cuando el modelo tiene en cuenta las diferencias regionales en el tamaño de las partículas.

Otro fenómeno podría intensificar la tormenta. El polvo en suspensión absorbe y redistribuye la energía solar, lo que modifica las temperaturas de la atmósfera y la circulación de los vientos. A su vez, los vientos más fuertes pueden levantar aún más polvo. Este ciclo podría ayudar a que una tormenta regional alcance dimensiones planetarias.

Este mecanismo también ofrece una posible explicación de la irregularidad de las grandes tormentas. Una variación relativamente pequeña en la fuerza del viento podría bastar para superar el umbral en algunas regiones un año, pero no al siguiente.

El equipo recomienda medir con mayor precisión el tamaño de los granos en la superficie de Marte y realizar experimentos de laboratorio con materiales similares al suelo marciano. Esos datos podrían mejorar los modelos meteorológicos que se utilizan para preparar futuras misiones al planeta rojo.