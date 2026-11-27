Ein Teil unserer Galaxie könnte jahrzehntelang falsch eingeordnet worden sein.

Auf Karten der Milchstraße erscheint der Norma-Arm als eine der großen Spiralstrukturen, die ihr Zentrum umgeben. Eine in Nature Astronomy veröffentlichte Studie stellt jedoch die Identität eines Teils dieses Arms infrage. Die Sterne, die dort entstehen, könnten in Wirklichkeit einer andersartigen Struktur folgen.

Darstellung der Milchstraße von oben mit ihrem zentralen Balken, den Spiralarmen und der Position der Sonne. Der Norma-Arm liegt nahe dem galaktischen Zentrum.

Bildnachweis: NASA/JPL-Caltech/ESO/R. Hurt.

Die Milchstraße besitzt nicht nur Spiralarme: Ein langer Sternenstreifen, der Balken genannt wird, durchzieht ihre zentrale Region. Während sich dieser Balken dreht, übt er eine Gravitationskraft auf die riesigen Gaswolken in seiner Umgebung aus und verändert ihre Bewegungen.

An manchen Stellen wird das Gas plötzlich stark zusammengedrückt. Astronomen sprechen dann von einer Stoßfront, einer Zone, in der die Bewegungen der Materie eine starke Verdichtung verursachen. Diese kann die Entstehung von Sternen begünstigen, obwohl heftige Gasbewegungen in vielen vergleichbaren Galaxien diese Entwicklung eher bremsen.

Das von Hillary Davis von der Universität Sydney geleitete Team verglich Computersimulationen mit Radiobeobachtungen. Dabei ging es um „Maser“ – natürliche Mikrowellenemissionen, die in Regionen entstehen, in denen sich junge, massereiche Sterne bilden. Anhand ihrer Position lassen sich Orte der Sternentstehung ausfindig machen, die schwer direkt zu beobachten sind.

Die dem Norma-Arm zugeordneten Maser folgen jedoch bemerkenswert genau der Stoßfront, die die Simulationen entlang des zentralen Balkens vorhersagen. Diese Übereinstimmung führt die Forschenden zu der Annahme, dass zumindest ein Teil des vermeintlichen Arms eher ein Streifen aus verdichtetem Gas ist, in dem Sterne entstehen.

Von der Erde aus beobachten wir unsere Galaxie von innen, während riesige Staubwolken manche Regionen verdecken. Ihre Form zu rekonstruieren ist, als müsste man das Muster eines gewaltigen Ganzen erkennen, ohne ausreichend Abstand nehmen zu können. Jede Messung von Entfernung und Bewegung trägt daher dazu bei, die Karte genauer zu machen.

Die Ergebnisse liefern auch Hinweise auf den Balken selbst. Dem vorgeschlagenen Modell zufolge reicht er vom galaktischen Zentrum aus in Richtung seiner größten Ausdehnung etwa 14.000 Lichtjahre weit. Die Forschenden beschreiben ihn als vergleichsweise lang und langsam rotierend. Diese Schätzung hängt allerdings davon ab, wie gut Simulationen und Beobachtungen übereinstimmen.

Eine weitere Frage bleibt offen: Warum sollte die Sternentstehung entlang dieser Stoßfront weitergehen, obwohl sie in den Balken anderer Galaxien oft zurückgeht? Die Autorinnen und Autoren haben die für ihre Vergleiche verwendeten Daten und Programme bereitgestellt. Neue Beobachtungen können diese Deutung nun überprüfen und die tatsächliche Struktur des Norma-Arms genauer bestimmen.