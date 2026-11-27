Una parte de nuestra galaxia podría haber sido identificada erróneamente durante décadas.

En los mapas de la Vía Láctea, el brazo de Norma aparece entre las grandes estructuras espirales que rodean su centro. Sin embargo, un estudio publicado en Nature Astronomy cuestiona la identidad de una parte de este brazo. En realidad, las estrellas que nacen allí podrían seguir una estructura de otra naturaleza.

Representación de la Vía Láctea vista desde arriba, con su barra central, sus brazos espirales y la posición del Sol. El brazo de Norma aparece cerca del centro galáctico.

Crédito: NASA/JPL-Caltech/ESO/R. Hurt.

La Vía Láctea no solo tiene brazos espirales: una larga concentración de estrellas, llamada barra, atraviesa su región central. Al girar, esta barra ejerce una atracción gravitatoria sobre las inmensas nubes de gas que la rodean y modifica sus desplazamientos.

En algunos lugares, el gas se comprime bruscamente. Los astrónomos hablan entonces de un frente de choque, una zona donde los movimientos de la materia provocan una fuerte compresión. Esta puede favorecer el nacimiento de estrellas, aunque, en muchas galaxias similares, los movimientos violentos del gas tienden más bien a frenar esa formación.

El equipo dirigido por Hillary Davis, de la Universidad de Sídney, comparó simulaciones informáticas con observaciones de radio. Estas últimas se refieren a «máseres», emisiones naturales de microondas que se producen en regiones donde se forman estrellas jóvenes y masivas. Su ubicación permite detectar zonas de nacimiento estelar difíciles de observar directamente.

Sin embargo, los máseres atribuidos al brazo de Norma siguen con notable precisión el frente de choque previsto por las simulaciones a lo largo de la barra central. Esta correspondencia lleva a los investigadores a proponer que al menos una parte del supuesto brazo sería más bien una franja de gas comprimido donde nacen estrellas.

Desde la Tierra, observamos nuestra galaxia desde dentro, y vastas nubes de polvo ocultan algunas regiones. Reconstruir su forma es como descifrar el diseño de un conjunto inmenso sin poder alejarse lo suficiente. Por eso, cada medición de distancia y movimiento contribuye a precisar el mapa.

Los resultados también aportan indicios sobre la propia barra. Según el modelo propuesto, se extiende unos 14.000 años luz desde el centro galáctico en la dirección de su mayor longitud. Los investigadores la describen como relativamente larga y de rotación lenta. Sin embargo, esta estimación depende de la correspondencia entre las simulaciones y las observaciones.

Queda otra pregunta por resolver: ¿por qué seguiría formándose estrellas a lo largo de este frente de choque, cuando ese proceso suele reducirse en las barras de otras galaxias? Los autores han puesto a disposición los datos y los programas que utilizaron para sus comparaciones. Así, nuevas observaciones podrán poner a prueba esta interpretación y precisar la verdadera estructura del brazo de Norma.