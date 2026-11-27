Un morceau de notre Galaxie pourrait avoir été mal identifié depuis des décennies.

Sur les cartes de la Voie lactée, le bras de Norma apparaît parmi les grandes structures en spirale qui entourent son centre. Pourtant, une étude publiée dans Nature Astronomy remet en question l'identité d'une partie de ce bras. Les étoiles qui y naissent pourraient en réalité suivre une structure d'une autre nature.

Représentation de la Voie lactée vue de dessus, avec sa barre centrale, ses bras spiraux et la position du Soleil. Le bras de Norma apparaît près du centre galactique.

Crédit : NASA/JPL-Caltech/ESO/R. Hurt.

La Voie lactée ne possède pas seulement des bras en spirale : une longue concentration d'étoiles, appelée barre, traverse sa région centrale. En tournant, cette barre exerce une attraction gravitationnelle sur les immenses nuages de gaz qui l'entourent et modifie leurs déplacements.

À certains endroits, le gaz se retrouve comprimé brutalement. Les astronomes parlent alors de front de choc, une zone où les mouvements de matière provoquent une forte compression. Celle-ci peut favoriser la naissance d'étoiles, même si, dans de nombreuses galaxies comparables, les mouvements violents du gaz ont plutôt tendance à freiner cette formation.

L'équipe dirigée par Hillary Davis, de l'université de Sydney, a comparé des simulations informatiques avec des observations radio. Ces dernières concernent des « masers », des émissions naturelles de micro-ondes produites dans des régions où se forment de jeunes étoiles massives. Leur position permet de repérer des lieux de naissance stellaire difficiles à observer directement.

Or, les masers attribués au bras de Norma suivent remarquablement bien le front de choc prévu par les simulations, le long de la barre centrale. Cette concordance conduit les chercheurs à proposer qu'au moins une partie du prétendu bras soit plutôt une bande de gaz comprimé où naissent des étoiles.

Depuis la Terre, nous observons notre Galaxie de l'intérieur, avec de vastes nuages de poussière qui masquent certaines régions. Reconstituer sa forme revient à retrouver le dessin d'un ensemble immense sans pouvoir prendre suffisamment de recul. Chaque mesure de distance et de mouvement contribue donc à préciser la carte.

Les résultats apportent aussi des indications sur la barre elle-même. Selon le modèle proposé, elle s'étend sur environ 14 000 années-lumière depuis le centre galactique dans la direction de sa plus grande longueur. Les chercheurs la décrivent comme relativement longue et tournant lentement. Cette estimation dépend néanmoins de la correspondance entre simulations et observations.

Une autre question reste ouverte : pourquoi la formation d'étoiles se poursuivrait-elle le long de ce front de choc, alors qu'elle est souvent réduite dans les barres d'autres galaxies ? Les auteurs ont rendu disponibles les données et les programmes utilisés pour leurs comparaisons. De nouvelles observations pourront ainsi tester cette interprétation et préciser la véritable structure du bras de Norma.