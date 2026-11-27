Um trecho da nossa Galáxia pode ter sido identificado incorretamente por décadas.

Nos mapas da Via Láctea, o braço de Norma aparece entre as grandes estruturas espirais que circundam seu centro. No entanto, um estudo publicado na Nature Astronomy questiona a identidade de parte desse braço. As estrelas que nascem ali talvez estejam, na verdade, seguindo uma estrutura de outro tipo.

Representação da Via Láctea vista de cima, com sua barra central, seus braços espirais e a posição do Sol. O braço de Norma aparece perto do centro galáctico.

Crédito: NASA/JPL-Caltech/ESO/R. Hurt.

A Via Láctea não tem apenas braços espirais: uma longa concentração de estrelas, chamada barra, atravessa sua região central. Ao girar, essa barra exerce atração gravitacional sobre as imensas nuvens de gás ao seu redor e altera seus movimentos.

Em alguns pontos, o gás é comprimido de forma abrupta. Os astrônomos chamam isso de frente de choque, uma região onde o movimento da matéria provoca uma forte compressão. Ela pode favorecer o nascimento de estrelas, embora, em muitas galáxias semelhantes, os movimentos violentos do gás tendam a frear essa formação.

A equipe liderada por Hillary Davis, da Universidade de Sydney, comparou simulações de computador com observações de rádio. Estas últimas dizem respeito a “masers”, emissões naturais de micro-ondas produzidas em regiões onde se formam estrelas massivas jovens. Sua posição permite localizar áreas de nascimento estelar difíceis de observar diretamente.

Os masers atribuídos ao braço de Norma acompanham com notável precisão a frente de choque prevista pelas simulações, ao longo da barra central. Essa correspondência leva os pesquisadores a propor que pelo menos parte do suposto braço seja, na verdade, uma faixa de gás comprimido onde nascem estrelas.

Da Terra, observamos nossa Galáxia por dentro, com vastas nuvens de poeira que ocultam algumas regiões. Reconstruir seu formato é como descobrir o desenho de um conjunto imenso sem conseguir se afastar o suficiente para vê-lo por inteiro. Por isso, cada medição de distância e movimento ajuda a tornar o mapa mais preciso.

Os resultados também trazem indicações sobre a própria barra. De acordo com o modelo proposto, ela se estende por cerca de 14 mil anos-luz a partir do centro galáctico, na direção de seu maior comprimento. Os pesquisadores a descrevem como relativamente longa e de rotação lenta. Essa estimativa, porém, depende da correspondência entre as simulações e as observações.

Outra questão continua em aberto: por que a formação de estrelas prosseguiria ao longo dessa frente de choque, enquanto costuma ser reduzida nas barras de outras galáxias? Os autores disponibilizaram os dados e os programas usados nas comparações. Assim, novas observações poderão testar essa interpretação e esclarecer a verdadeira estrutura do braço de Norma.