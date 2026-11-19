Auf einer menschlichen Figurine aus dem Nahen Osten haben Archäologen zwei überlappende Fingerabdrücke identifiziert: den eines Erwachsenen und danach den eines Kindes. Der Ton war noch formbar, als diese Finger ihn berührten. Dieses Detail lässt die Reihenfolge der Handgriffe erkennen, lange nachdem ihre Urheber verschwunden sind.

Die Figurine stammt aus Eynan-Mallaha im oberen Jordantal. Sie gehört zur natufischen Kultur, die in dieser Region vor der Entwicklung der Landwirtschaft verbreitet war. Diese Gemeinschaften lebten von der Jagd und dem Sammeln, doch einige ließen sich bereits dauerhaft in Dörfern nieder.

Beispiele für identifizierte Fingerabdrücke auf Figuren, Zylindern und Tonformen.

Die Forschenden untersuchten erneut Tonfragmente aus drei archäologischen Fundstätten, die auf etwa 15.000 bis 11.500 Jahre datiert werden. Unter sehr vielen Bruchstücken erkannten sie kleine Darstellungen von Menschen und Tieren. Mehrere Figuren erinnern an Vögel oder Gazellen und weisen teilweise rote oder orangefarbene Spuren auf.

Warum erregen diese Objekte so viel Aufmerksamkeit? Weil man das Auftreten solcher Tonfiguren in dieser Region oft mit den ersten Agrargesellschaften in Verbindung brachte. Einige dieser Schöpfungen sind jedoch deutlich älter. Das Modellieren diente also schon vor der verbreiteten Herstellung von Töpferwaren dazu, die Welt darzustellen.

Die Fingerabdrücke liefern weitere Informationen. Ihre Größe und der Abstand zwischen den feinen Hautlinien geben Hinweise auf das Alter der Personen, die den Ton bearbeitet haben. Mehrere Spuren stammen von Kindern oder jungen Menschen. Die Forschenden bleiben vorsichtig: Ein Fingerabdruck verrät nicht genau, wer ihn hinterlassen hat.

Auf der menschlichen Figurine lässt die Überlagerung der Abdrücke eine gemeinsame Tätigkeit über Generationen hinweg vermuten. Ein Erwachsener könnte einem Kind einen Handgriff gezeigt haben, oder beide könnten an der Herstellung desselben Objekts beteiligt gewesen sein.

Diese Figurinen waren meist winzig, manchmal weniger als zwei Zentimeter lang. Ihre Funktion ist unklar: Waren es Objekte, die mit Erzählungen oder Glaubensvorstellungen verbunden waren, oder einfach Alltagskreationen? Noch lässt sich nicht entscheiden, wofür sie verwendet wurden.

Das Team entdeckte außerdem Pigmentspuren auf einigen Stücken, darunter einen Gazellenkopf mit roten Markierungen. Ihre Untersuchung könnte dazu beitragen, zu verstehen, wie die Bewohner die Tiere darzustellen wählten, mit denen sie zusammenlebten.