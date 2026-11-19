Sur une figurine humaine retrouvée au Proche-Orient, les archéologues ont identifié deux empreintes digitales superposées : celle d'un adulte, puis celle d'un enfant. L'argile était encore malléable lorsque ces doigts l'ont touchée. Ce détail permet de retrouver l'ordre des gestes, bien longtemps après la disparition de leurs auteurs.

La figurine provient d'Eynan-Mallaha, dans la vallée supérieure du Jourdain. Elle appartient à la culture natoufienne, présente dans cette région avant le développement de l'agriculture. Ces communautés vivaient de chasse et de cueillette, mais certaines s'installaient déjà durablement dans des villages.

Exemple d'empreintes digitales identifiées sur les figurines, cylindres et formes en argile.

Les chercheurs ont réexaminé des fragments d'argile provenant de trois sites archéologiques, datés d'environ 15 000 à 11 500 ans. Parmi de très nombreux morceaux, ils ont reconnu de petites représentations humaines et animales. Plusieurs figurines évoquent des oiseaux ou des gazelles, avec parfois des traces de couleur rouge ou orangée.

Pourquoi ces objets attirent-ils autant l'attention ? Parce que l'on associait souvent l'apparition de telles figurines en argile, dans cette région, aux premières sociétés agricoles. Or certaines de ces créations sont nettement plus anciennes. Le modelage servait donc déjà à représenter le monde, avant la fabrication courante de poteries.

Les empreintes digitales apportent une autre information. Leur taille et l'espacement des fines lignes de la peau donnent des indices sur l'âge de ceux qui ont manipulé l'argile. Plusieurs traces correspondent à des enfants ou à de jeunes personnes. Les chercheurs restent prudents : une empreinte ne permet pas de connaître précisément l'identité de son auteur.

Sur la figurine humaine, la superposition des marques rend plausible une activité partagée entre générations. Un adulte aurait pu montrer un geste à un enfant, ou tous deux participer à la fabrication du même objet.

Ces figurines étaient généralement minuscules, parfois longues de moins de deux centimètres. Leur fonction demeure incertaine : objets liés à des récits, à des croyances ou simples créations du quotidien ? Rien ne permet encore de trancher entre ces usages.

L'équipe a également repéré des traces de pigments sur certaines pièces, dont une tête de gazelle portant des marques rouges. Leur examen pourrait aider à comprendre comment les habitants choisissaient de représenter les animaux qu'ils côtoyaient.