Numa estatueta humana encontrada no Próximo Oriente, os arqueólogos identificaram duas impressões digitais sobrepostas: a de um adulto e, depois, a de uma criança. A argila ainda estava moldável quando aqueles dedos lhe tocaram. Este pormenor permite reconstituir a ordem dos gestos, muito tempo depois de os seus autores terem desaparecido.

A estatueta provém de Eynan-Mallaha, no vale superior do Jordão. Pertence à cultura natufiana, presente nesta região antes do desenvolvimento da agricultura. Estas comunidades viviam da caça e da recoleção, mas algumas já se fixavam de forma permanente em aldeias.

Exemplo de impressões digitais identificadas em estatuetas, cilindros e formas de argila.

Os investigadores reexaminaram fragmentos de argila provenientes de três sítios arqueológicos, datados de há cerca de 15 000 a 11 500 anos. Entre inúmeros pedaços, reconheceram pequenas representações humanas e animais. Várias estatuetas evocam aves ou gazelas, por vezes com vestígios de cor vermelha ou alaranjada.

Porque despertam estes objetos tanta atenção? Porque se associava frequentemente o aparecimento de estatuetas de argila deste tipo, nesta região, às primeiras sociedades agrícolas. No entanto, algumas destas criações são bastante mais antigas. A modelação já servia, portanto, para representar o mundo antes de a produção de cerâmica se tornar comum.

As impressões digitais revelam outra informação. O seu tamanho e o espaçamento das finas linhas da pele dão pistas sobre a idade de quem manuseou a argila. Vários vestígios correspondem a crianças ou jovens. Os investigadores são cautelosos: uma impressão digital não permite determinar com precisão a identidade de quem a deixou.

Na estatueta humana, a sobreposição das marcas torna plausível que a atividade tenha sido partilhada entre gerações. Um adulto poderia ter mostrado um gesto a uma criança, ou ambos poderiam ter participado na criação do mesmo objeto.

Estas estatuetas eram geralmente minúsculas, por vezes com menos de dois centímetros de comprimento. A sua função permanece incerta: seriam objetos ligados a narrativas, a crenças ou simples criações do quotidiano? Ainda não há elementos que permitam decidir entre estas possibilidades.

A equipa também identificou vestígios de pigmentos em algumas peças, entre elas uma cabeça de gazela com marcas vermelhas. O seu estudo poderá ajudar a compreender como os habitantes escolhiam representar os animais com que conviviam.