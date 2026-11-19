En una figurilla humana hallada en Oriente Próximo, los arqueólogos identificaron dos huellas dactilares superpuestas: primero la de un adulto y luego la de un niño. La arcilla aún era maleable cuando estos dedos la tocaron. Este detalle permite reconstruir el orden de los gestos, mucho después de que sus autores desaparecieran.

La figurilla procede de Eynan-Mallaha, en el valle alto del Jordán. Pertenece a la cultura natufiense, presente en esta región antes del desarrollo de la agricultura. Estas comunidades vivían de la caza y la recolección, aunque algunas ya se asentaban de forma permanente en aldeas.

Ejemplos de huellas dactilares identificadas en figurillas, cilindros y formas de arcilla.

Los investigadores volvieron a examinar fragmentos de arcilla procedentes de tres yacimientos arqueológicos, fechados entre hace unos 15 000 y 11 500 años. Entre muchísimos fragmentos, reconocieron pequeñas representaciones humanas y animales. Varias figurillas evocan aves o gacelas y algunas conservan rastros de color rojo o anaranjado.

¿Por qué llaman tanto la atención estos objetos? Porque a menudo se asociaba la aparición de figurillas de arcilla en esta región con las primeras sociedades agrícolas. Sin embargo, algunas de estas creaciones son mucho más antiguas. Así pues, ya se modelaba la arcilla para representar el mundo antes de que la fabricación de cerámica se volviera habitual.

Las huellas dactilares aportan otra información. Su tamaño y la separación entre las finas líneas de la piel dan pistas sobre la edad de quienes manipularon la arcilla. Varias marcas corresponden a niños o jóvenes. Los investigadores son prudentes: una huella no permite conocer con precisión la identidad de quien la dejó.

En la figurilla humana, la superposición de las marcas hace plausible que varias generaciones participaran en una misma actividad. Un adulto pudo mostrarle un gesto a un niño, o ambos pudieron participar en la elaboración del mismo objeto.

Estas figurillas solían ser diminutas y algunas medían menos de dos centímetros de largo. Su función sigue siendo incierta: ¿objetos relacionados con relatos o creencias, o simples creaciones cotidianas? Aún no hay forma de determinar cuál de esos usos tenían.

El equipo también detectó rastros de pigmentos en algunas piezas, entre ellas una cabeza de gacela con marcas rojas. Su análisis podría ayudar a comprender cómo elegían los habitantes representar a los animales con los que convivían.