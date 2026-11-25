Eine neue Untersuchung von Uranwürfeln stellt die Annahme infrage, dass Nazi-Deutschland kurz davorstand, seinen letzten Atomreaktor erfolgreich in Betrieb zu nehmen.

Im April 1945, als der Zweite Weltkrieg seinem Ende entgegenging, arbeiteten deutsche Physiker in einer unterirdischen Anlage in Haigerloch. Unter der Leitung von Werner Heisenberg hängten sie 664 Uranwürfel in einen Behälter mit einer besonderen Flüssigkeit. Ihr Ziel war es, eine nukleare Reaktion in Gang zu setzen, die von selbst weiterläuft: die berühmte Kettenreaktion.

Eine Rekonstruktion des experimentellen Reaktors von Haigerloch mit seinen an Ketten aufgehängten Uranwürfeln, ausgestellt im Museum Atomkeller.

Bildnachweis: ArtMechanic, CC BY-SA 3.0.

Bild: Wikimedia

In einem Reaktor spalten sich einige Uranatome und setzen Energie frei. Dabei emittieren sie auch Neutronen, die weitere Spaltungen auslösen können. Damit der Vorgang weitergeht, müssen genügend Neutronen neue Atome erreichen. Wenn zu viele Neutronen entweichen oder absorbiert werden, erlischt die Reaktion.

Die in Haigerloch verwendete Flüssigkeit war schweres Wasser. Es ähnelt gewöhnlichem Wasser, enthält aber eine andere Form von Wasserstoff. Es verlangsamt Neutronen, ohne zu viele davon zu absorbieren, und erleichtert so das Aufrechterhalten der Reaktion. Trotz dieser Vorrichtung funktionierte das deutsche Experiment nie wie vorgesehen.

Nach dem Krieg behauptete Heisenberg, sein Team sei beinahe erfolgreich gewesen. Seiner Aussage zufolge hätte eine vergleichsweise geringe Menge zusätzlichen Urans ausgereicht. Diese Erklärung nährte lange Zeit die Debatten über den tatsächlichen Stand der deutschen Atomforschung.

Ein originaler Uranwürfel aus dem deutschen Atomprogramm von Haigerloch, aufbewahrt in einer Vitrine.

Bildnachweis: Vitold Muratov, CC BY-SA 4.0.

Bild: Wikimedia

Amerikanische Forschende haben den Fall erneut untersucht, indem sie Dokumente aus jener Zeit mit modernen Berechnungen kombinierten. Insbesondere verglichen sie ihre Simulationen mit den Messungen, die 1945 an der Anlage vorgenommen worden waren. Das Ergebnis fällt für das deutsche Projekt deutlich ungünstiger aus, als frühere Schätzungen vermuten ließen.

Ihr Studie zufolge wären zwischen 1.292 und 1.775 Uranwürfel erforderlich gewesen. Die tatsächliche Anordnung umfasste jedoch nur 664. Die Berechnungen zeigen außerdem, dass etwa 2,2-mal mehr schweres Wasser als beim ursprünglichen Experiment nötig gewesen wäre. Selbst wenn man sämtliche geschätzten deutschen Reserven jener Zeit zusammengelegt hätte, hätten die Forschenden keine Kettenreaktion erreicht.

Man könnte annehmen, dass ein anderes Material die Reaktion erleichtert hätte. Die Amerikaner verwendeten unter anderem Graphit, eine Form von Kohlenstoff, um die Neutronen abzubremsen. Der Graphit, über den die deutschen Wissenschaftler verfügten, enthielt jedoch zu viele Verunreinigungen, insbesondere Bor. Dieses Element absorbiert Neutronen und verhindert, dass sich die Reaktion in den untersuchten Konfigurationen aufrechterhält.

Vorsicht vor Vermischungen: Ein Reaktor und eine Atombombe sind nicht dasselbe. Ein Reaktor hält eine kontrollierte Reaktion aufrecht, um Energie zu erzeugen, während eine Bombe auf einer extrem schnellen Reaktion beruht. Die Studie untersucht genau die materiellen Voraussetzungen für den Betrieb der Reaktoren, die deutsche Forschende während des Krieges ins Auge fassten. Eine echte Bombe für militärische Zwecke erfordert wesentlich reineres Uran als ein Reaktor.

Für diese Untersuchung untersuchte das Team außerdem zwei Uranwürfel, die seit jener Zeit aufbewahrt werden. Solche Objekte sind selten geworden: Derzeit sind nur vierzehn Exemplare dieser Art bekannt. Ihre Zusammensetzung ermöglicht es heute zusammen mit den Archivunterlagen, die nach dem Krieg formulierten Behauptungen zu überprüfen.