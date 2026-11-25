Uma nova investigação sobre cubos de urânio põe em dúvida a ideia de que a Alemanha nazista estava muito perto de concluir seu último reator nuclear.

Em abril de 1945, enquanto a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim, físicos alemães trabalhavam em uma instalação subterrânea em Haigerloch. Sob a direção de Werner Heisenberg, eles suspendiam 664 cubos de urânio em um reservatório contendo um líquido especial. Seu objetivo: obter uma reação nuclear capaz de prosseguir sozinha: a famosa reação em cadeia.

Uma reconstrução do reator experimental de Haigerloch, com seus cubos de urânio suspensos por correntes, exposta no museu Atomkeller.

Crédito: ArtMechanic, CC BY-SA 3.0.

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Em um reator, alguns átomos de urânio se dividem e liberam energia. Eles também emitem nêutrons, que podem provocar outras divisões. Para que o fenômeno continue, nêutrons suficientes precisam atingir novos átomos. Se nêutrons demais escaparem ou forem absorvidos, a reação se extingue.

O líquido usado em Haigerloch era água pesada. Ela se parece com a água comum, mas contém uma forma diferente de hidrogênio. Permite desacelerar os nêutrons sem absorver muitos deles, o que facilita a continuidade da reação. Apesar desse dispositivo, o experimento alemão nunca funcionou como previsto.

Depois da guerra, Heisenberg afirmou que sua equipe quase havia conseguido. Segundo ele, uma quantidade relativamente pequena de urânio adicional teria sido suficiente. Essa explicação alimentou por muito tempo os debates sobre o real avanço das pesquisas nucleares alemãs.

Um cubo de urânio original do programa nuclear alemão de Haigerloch, conservado em uma vitrine.

Crédito: Vitold Muratov, CC BY-SA 4.0.

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Pesquisadores americanos retomaram o caso combinando documentos da época com cálculos modernos. Eles confrontaram, em particular, suas simulações com as medições realizadas no dispositivo em 1945. O resultado é bem menos favorável ao projeto alemão do que sugeriam algumas estimativas anteriores.

Segundo o estudo, teriam sido necessários entre 1.292 e 1.775 cubos de urânio. A montagem real tinha apenas 664. Os cálculos também indicam que teria sido necessária cerca de 2,2 vezes mais água pesada do que no experimento inicial. Mesmo reunindo todas as reservas alemãs estimadas na época, os pesquisadores não obtêm uma reação em cadeia.

Pode-se pensar que outro material teria facilitado a reação. Os americanos usavam, em particular, grafite, uma forma de carbono, para desacelerar os nêutrons. Mas o material de que dispunham os cientistas alemães continha impurezas demais, sobretudo boro. Esse elemento absorve nêutrons e impede que a reação se mantenha nas configurações estudadas.

Atenção às confusões: um reator e uma bomba atômica não são a mesma coisa. Um reator mantém uma reação controlada para produzir energia, enquanto uma bomba depende de uma reação extremamente rápida. O estudo trata precisamente dos meios materiais para fazer funcionar os reatores considerados pelos pesquisadores alemães durante a guerra. Uma verdadeira bomba para uso militar exige urânio muito mais puro do que o necessário para um reator.

Para realizar essa investigação, a equipe também examinou dois cubos de urânio conservados desde aquela época. Esses objetos se tornaram raros: atualmente, são conhecidos apenas quatorze exemplares desse tipo. Sua composição, confrontada com os arquivos, permite hoje testar as afirmações formuladas depois da guerra.