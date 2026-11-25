Une nouvelle enquête sur des cubes d'uranium remet en question l'idée que l'Allemagne nazie était tout près de réussir son dernier réacteur nucléaire.

En avril 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, des physiciens allemands travaillent dans une installation souterraine à Haigerloch. Sous la direction de Werner Heisenberg, ils suspendent 664 cubes d'uranium dans un réservoir contenant un liquide particulier. Leur objectif : obtenir une réaction nucléaire capable de se poursuivre toute seule : la fameuse réaction en chaîne.

Une reconstitution du réacteur expérimental de Haigerloch, avec ses cubes d'uranium suspendus à des chaînes, exposée au musée Atomkeller.

Crédit : ArtMechanic, CC BY-SA 3.0.

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Dans un réacteur, certains atomes d'uranium se divisent et libèrent de l'énergie. Ils émettent aussi des neutrons, qui peuvent provoquer d'autres divisions. Pour que le phénomène continue, suffisamment de neutrons doivent atteindre de nouveaux atomes. Si trop de neutrons s'échappent ou sont absorbés, la réaction s'éteint.

Le liquide utilisé à Haigerloch était de l'eau lourde. Elle ressemble à l'eau ordinaire, mais contient une forme différente d'hydrogène. Elle permet de ralentir les neutrons sans trop en absorber, ce qui facilite la poursuite de la réaction. Malgré ce dispositif, l'expérience allemande n'a jamais fonctionné comme prévu.

Après la guerre, Heisenberg a affirmé que son équipe avait presque réussi. Selon lui, une quantité relativement faible d'uranium supplémentaire aurait suffi. Cette explication a longtemps alimenté les débats sur l'avancement réel des recherches nucléaires allemandes.

Un cube d'uranium original du programme nucléaire allemand de Haigerloch, conservé dans une vitrine.

Crédit : Vitold Muratov, CC BY-SA 4.0.

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Des chercheurs américains ont repris le dossier en associant des documents d'époque à des calculs modernes. Ils ont notamment confronté leurs simulations aux mesures effectuées sur le dispositif en 1945. Le résultat est bien moins favorable au projet allemand que ne le laissaient entendre certaines estimations précédentes.

Selon leur étude, il aurait fallu entre 1 292 et 1 775 cubes d'uranium. Le montage réel n'en possédait que 664. Les calculs indiquent aussi qu'il aurait fallu environ 2,2 fois plus d'eau lourde que dans l'expérience initiale. Même en réunissant toutes les réserves allemandes estimées de l'époque, les chercheurs n'obtiennent pas de réaction en chaîne.

On pourrait penser qu'un autre matériau aurait facilité la réaction. Les Américains utilisaient notamment du graphite, une forme de carbone, pour ralentir les neutrons. Mais celui dont disposaient les scientifiques allemands contenait trop d'impuretés, notamment du bore. Cet élément absorbe des neutrons et empêche la réaction de se maintenir dans les configurations étudiées.

Attention aux amalgames : un réacteur et une bombe atomique ne sont pas la même chose. Un réacteur entretient une réaction contrôlée pour produire de l'énergie, alors qu'une bombe repose sur une réaction extrêmement rapide. L'étude porte précisément sur les moyens matériels de faire fonctionner les réacteurs envisagés par les chercheurs allemands pendant la guerre. Une véritable bombe à usage militaire nécessite de l'uranium autrement plus pur que celui nécessaire pour un réacteur.

Pour mener cette enquête, l'équipe a également examiné deux cubes d'uranium conservés depuis cette époque. Ces objets sont devenus rares : seuls quatorze exemplaires de ce type sont actuellement connus. Leur composition, confrontée aux archives, permet aujourd'hui de tester les affirmations formulées après la guerre.