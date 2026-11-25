Una nueva investigación sobre cubos de uranio cuestiona la idea de que la Alemania nazi estuvo a punto de lograr su último reactor nuclear.

En abril de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial llega a su fin, unos físicos alemanes trabajan en una instalación subterránea en Haigerloch. Bajo la dirección de Werner Heisenberg, suspenden 664 cubos de uranio en un depósito que contiene un líquido especial. Su objetivo: obtener una reacción nuclear capaz de mantenerse por sí sola: la famosa reacción en cadena.

Una reconstrucción del reactor experimental de Haigerloch, con sus cubos de uranio suspendidos de cadenas, expuesta en el museo Atomkeller.

Crédito: ArtMechanic, CC BY-SA 3.0.

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En un reactor, algunos átomos de uranio se dividen y liberan energía. También emiten neutrones, que pueden provocar otras divisiones. Para que el fenómeno continúe, suficientes neutrones deben alcanzar nuevos átomos. Si se escapan o son absorbidos demasiados neutrones, la reacción se extingue.

El líquido utilizado en Haigerloch era agua pesada. Se parece al agua ordinaria, pero contiene una forma diferente de hidrógeno. Permite ralentizar los neutrones sin absorber demasiados, lo que facilita la continuidad de la reacción. A pesar de este dispositivo, el experimento alemán nunca funcionó como estaba previsto.

Después de la guerra, Heisenberg afirmó que su equipo había estado a punto de lograrlo. Según él, habría bastado con una cantidad relativamente pequeña de uranio adicional. Esta explicación alimentó durante mucho tiempo los debates sobre el verdadero avance de las investigaciones nucleares alemanas.

Un cubo de uranio original del programa nuclear alemán de Haigerloch, conservado en una vitrina.

Crédito: Vitold Muratov, CC BY-SA 4.0.

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Unos investigadores estadounidenses retomaron el caso combinando documentos de la época con cálculos modernos. En particular, confrontaron sus simulaciones con las mediciones realizadas en el dispositivo en 1945. El resultado es mucho menos favorable al proyecto alemán de lo que sugerían algunas estimaciones anteriores.

Según su estudio, habrían hecho falta entre 1.292 y 1.775 cubos de uranio. El montaje real solo tenía 664. Los cálculos también indican que habría sido necesaria aproximadamente 2,2 veces más agua pesada que en el experimento inicial. Incluso reuniendo todas las reservas alemanas estimadas de la época, los investigadores no obtienen una reacción en cadena.

Podría pensarse que otro material habría facilitado la reacción. Los estadounidenses utilizaban, en particular, grafito, una forma de carbono, para ralentizar los neutrones. Pero el grafito del que disponían los científicos alemanes contenía demasiadas impurezas, especialmente boro. Este elemento absorbe neutrones e impide que la reacción se mantenga en las configuraciones estudiadas.

Cuidado con las confusiones: un reactor y una bomba atómica no son lo mismo. Un reactor mantiene una reacción controlada para producir energía, mientras que una bomba se basa en una reacción extremadamente rápida. El estudio analiza precisamente los medios materiales para hacer funcionar los reactores contemplados por los investigadores alemanes durante la guerra. Una verdadera bomba de uso militar requiere uranio mucho más puro que el necesario para un reactor.

Para llevar a cabo esta investigación, el equipo también examinó dos cubos de uranio conservados desde aquella época. Estos objetos se han vuelto raros: actualmente solo se conocen catorce ejemplares de este tipo. Su composición, confrontada con los archivos, permite hoy poner a prueba las afirmaciones formuladas después de la guerra.