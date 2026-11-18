Uma única explosão bem acima da Terra poderia provocar falhas e colisões em cascata entre os satélites.

Pesquisadores simularam o que aconteceria se uma arma nuclear explodisse a 500 km de altitude, sobre o Atlântico Sul. No cenário principal, quase 98% dos satélites estudados em órbita baixa deixariam de funcionar em uma semana.

Pode parecer que o principal perigo vem da onda de choque da explosão. No espaço, porém, o mecanismo é diferente. A explosão produz, entre outras coisas, radiação e partículas carregadas que podem danificar os componentes eletrônicos das espaçonaves, mesmo a grandes distâncias.

Parte dessas partículas pode ficar presa no campo magnético da Terra. Forma-se então uma zona artificial de radiação, atravessada repetidamente pelos satélites enquanto orbitam o planeta. Portanto, a exposição não dura apenas alguns segundos: ela pode se prolongar.

Na prática, os pesquisadores representaram uma explosão de um megaton, ou seja, com energia equivalente à de um milhão de toneladas de TNT. Em seguida, calcularam a exposição dos satélites e o risco de falha. Na hipótese central, quase todas as espaçonaves modeladas ficariam inoperantes em poucos dias.

A escolha do Atlântico Sul não é por acaso. O campo magnético da Terra apresenta ali uma região peculiar, cujas radiações já são conhecidas por especialistas em satélites. Os resultados, porém, dependem da posição da explosão, das características dos aparelhos e de sua resistência à radiação.

E as consequências não se limitariam às primeiras falhas. Um satélite incapaz de manobrar não pode evitar um objeto em sua trajetória. Assim, segundo os pesquisadores, cerca de vinte colisões poderiam ocorrer nos dois anos seguintes, dependendo dos parâmetros da simulação.

A história oferece um precedente parcial. Em 1962, o teste nuclear americano Starfish Prime, realizado em grande altitude, criou um cinturão artificial de radiação e danificou satélites. Mas o número de objetos em órbita hoje é incomparável ao daquela época.

Este novo estudo, publicado no arXiv, também aponta um impacto de longo prazo: mesmo depois que a radiação desaparecer, novos satélites enviados para substituir os destruídos poderão encontrar seus destroços por anos ou até décadas.