Une seule explosion très haut au-dessus de la Terre pourrait provoquer des pannes et des collisions en cascade parmi les satellites.

Des chercheurs ont simulé ce qui se passerait si une arme nucléaire explosait à 500 km d'altitude, au-dessus de l'Atlantique Sud. Dans leur scénario principal, près de 98 % des satellites étudiés en orbite basse cesseraient de fonctionner en une semaine.

On pourrait penser que le principal danger vient du souffle de l'explosion. Or, dans l'espace, le mécanisme est différent. L'explosion produit notamment des rayonnements et des particules chargées qui peuvent endommager les composants électroniques des engins spatiaux, même très éloignés.

Une partie de ces particules peut rester piégée dans le champ magnétique terrestre. Elle forme alors une zone de radiations artificielle, traversée encore et encore par les satellites pendant leurs orbites autour de la planète. L'exposition ne dure donc pas seulement quelques secondes : elle peut se prolonger.

Concrètement, les chercheurs ont représenté une explosion d'une mégatonne, soit une énergie équivalente à celle d'un million de tonnes de TNT. Ils ont ensuite calculé l'exposition des satellites et leurs risques de panne. Dans leur hypothèse centrale, la quasi-totalité des engins modélisés serait hors service en quelques jours.

Le choix de l'Atlantique Sud n'est pas anodin. Le champ magnétique terrestre y présente une région particulière, déjà connue des spécialistes des satellites pour ses radiations. Les résultats dépendent cependant de la position de l'explosion, des caractéristiques des appareils et de leur résistance aux rayonnements.

Et les conséquences ne s'arrêteraient pas aux premières pannes. Un satellite incapable de manœuvrer ne peut plus éviter un objet sur sa trajectoire. Les chercheurs estiment ainsi qu'environ vingt collisions pourraient survenir dans les deux années suivantes, selon les paramètres de leur simulation.

L'histoire fournit un précédent partiel. En 1962, l'essai nucléaire américain Starfish Prime, effectué à haute altitude, a créé une ceinture artificielle de radiations et endommagé des satellites. Mais le nombre d'engins en orbite aujourd'hui est sans commune mesure avec celui de cette époque.

Cette nouvelle étude, déposée sur arXiv, soulève aussi un impact de long terme : même après la disparition des radiations, de nouveaux satellites remplaçants pourraient rencontrer les débris de ces satellites détruits pendant des années, voire des décennies.