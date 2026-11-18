Una sola explosión a gran altura sobre la Tierra podría provocar fallos y colisiones en cadena entre los satélites.

Unos investigadores simularon qué ocurriría si un arma nuclear explotara a 500 km de altitud, sobre el Atlántico Sur. En su escenario principal, casi el 98 % de los satélites estudiados en órbita baja dejaría de funcionar en una semana.

Se podría pensar que el principal peligro proviene de la onda expansiva. Sin embargo, en el espacio el mecanismo es distinto. La explosión produce, entre otras cosas, radiación y partículas cargadas que pueden dañar los componentes electrónicos de las naves espaciales, incluso a gran distancia.

Parte de estas partículas puede quedar atrapada en el campo magnético terrestre. Así se forma una zona artificial de radiación, que los satélites atraviesan una y otra vez mientras orbitan el planeta. Por tanto, la exposición no dura solo unos segundos: puede prolongarse.

En concreto, los investigadores modelaron una explosión de un megatón, equivalente a la energía de un millón de toneladas de TNT. Después calcularon la exposición de los satélites y el riesgo de que fallaran. Según su hipótesis central, casi todos los aparatos modelados quedarían fuera de servicio en unos días.

La elección del Atlántico Sur no es casual. Allí, el campo magnético terrestre presenta una región particular, cuyas radiaciones ya conocen los especialistas en satélites. Sin embargo, los resultados dependen de la ubicación de la explosión, de las características de los aparatos y de su resistencia a la radiación.

Y las consecuencias no terminarían con los primeros fallos. Un satélite que no puede maniobrar ya no puede evitar un objeto en su trayectoria. Por eso, según los parámetros de su simulación, los investigadores estiman que podrían producirse unas veinte colisiones durante los dos años siguientes.

La historia ofrece un precedente parcial. En 1962, la prueba nuclear estadounidense Starfish Prime, realizada a gran altitud, creó un cinturón artificial de radiación y dañó satélites. Pero el número de aparatos en órbita hoy no tiene comparación con el de aquella época.

Este nuevo estudio, publicado en arXiv, también plantea un impacto a largo plazo: incluso después de que desaparezca la radiación, los nuevos satélites que los sustituyan podrían encontrarse con los restos de los satélites destruidos durante años o incluso décadas.