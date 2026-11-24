Ein experimentelles Medikament hat besonders aggressive Tumoren zum Verschwinden gebracht.

Das Ergebnis betrifft Bauchspeicheldrüsenkrebs, eine schwer behandelbare Krankheit. Manche Tumoren sind von einer dichten Gewebeschicht umgeben, die das Eindringen der Zellen erschwert, die sie angreifen sollen. Selbst wenn das Immunsystem eine Gefahr erkennt, erreicht es die Krebszellen dann nur schwer. Diese Barriere trägt dazu bei, die Wirksamkeit mehrerer Behandlungen zu begrenzen.

Illustration eines Krebstumors (orange-rot), der von einem dichten Fasernetz umgeben ist, das das Eindringen von Immunzellen (blau) begrenzt.

Die Forschenden versuchten, diesen Schutz zu verändern, statt die Krebszellen direkt anzugreifen. Sie untersuchten einen Stoff namens TGF-Beta, der die Bildung des Gewebes fördert, das manche Tumoren umgibt. Außerdem kann er die Aktivität der Immunabwehr in der Umgebung verringern. Das Problem: An anderen Stellen im Körper erfüllt er auch wichtige Aufgaben.

Den Stoff im ganzen Körper zu blockieren, könnte daher Nebenwirkungen verursachen. Das internationale Team unter der Leitung von Seong-Jin Kim entwickelte ein Medikament, das nach diesem Prinzip wirkt, sich aber an ein Protein bindet, das in der Umgebung vieler Tumoren besonders häufig vorkommt. Dort sammelt es sich und bleibt mehrere Tage, sodass es lokal wirken kann.

Dadurch können Immunzellen in den Tumor eindringen. Einige davon, sogenannte T-Lymphozyten, erkennen abnorme Zellen und zerstören sie. Außerdem senden sie Signale aus, die das Verhalten anderer Zellen vor Ort verändern.

Die Wissenschaftler testeten diesen Ansatz in drei Mausmodellen für Bauchspeicheldrüsenkrebs. In einem der aggressivsten Modelle verschwanden die Tumoren bei 75 % der behandelten Tiere. Sieben von acht Mäusen lebten noch 270 Tage nach Ende der Behandlung.

In Kombination mit einer bestehenden Immuntherapie beseitigte die Behandlung einige Bauchspeicheldrüsentumoren, die gegen diese Immuntherapie allein resistent waren, nahezu vollständig.

Eine weitere Überraschung: Bei einigen Mäusen, deren Krebs verschwunden war, reagierte die Immunabwehr noch Monate später. Wurde ein neuer Tumor eingebracht, konnte er abgestoßen werden. Auch Schutz vor anderen Tumorarten wurde beobachtet. Die Forschenden untersuchen daher ein immunologisches Gedächtnis, das die Wirkung des Medikaments verlängern könnte.

Die Experimente umfassten auch Modelle für Brustkrebs. Dort verlangsamte die Behandlung das Tumorwachstum und begrenzte die Ausbreitung in die Lunge.

Eine für Menschen vorgesehene Version wird inzwischen auf ihre Sicherheit geprüft; klinische Studien sind für 2027 angekündigt. Zunächst müssen mögliche Nebenwirkungen untersucht und anschließend festgestellt werden, ob die Behandlung bei Erkrankten tatsächlich wirkt. Die Forschenden müssen außerdem herausfinden, welche Tumoren genug von dem Zielprotein aufweisen, damit sich das Medikament daran binden kann.