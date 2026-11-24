Un medicamento experimental ha logrado hacer desaparecer tumores especialmente agresivos.

El resultado se refiere al cáncer de páncreas, una enfermedad difícil de tratar. Algunos tumores se rodean de una densa capa de tejido que dificulta la llegada de las células encargadas de atacarlos. Así, aunque el sistema inmunitario detecte una amenaza, le cuesta alcanzar las células cancerosas. Esta barrera contribuye a limitar la eficacia de varios tratamientos.

Ilustración de un tumor canceroso (en rojo anaranjado) rodeado de una densa red de fibras que limita la penetración de las células inmunitarias (en azul).

Los investigadores intentaron modificar esta protección en lugar de atacar directamente las células cancerosas. Se centraron en una sustancia llamada TGF-beta, que favorece la formación del tejido que rodea algunos tumores. También puede reducir la actividad de las defensas inmunitarias cercanas. El problema es que también cumple funciones útiles en otras partes del organismo.

Por eso, bloquear esta sustancia en todo el cuerpo podría provocar efectos secundarios. El equipo internacional, dirigido por Seong-Jin Kim, diseñó un medicamento basado en este principio, con la particularidad de que se adhiere a una proteína muy presente alrededor de muchos tumores. El medicamento se concentra allí y permanece en el lugar durante varios días, lo que permite actuar localmente.

Una vez hecho esto, las células inmunitarias pueden entrar en el tumor. Algunas, llamadas linfocitos T, reconocen y destruyen las células anormales. También envían señales que modifican el comportamiento de otras células presentes en el lugar.

Los científicos probaron este enfoque en tres modelos de cáncer de páncreas en ratones. En uno de los modelos más agresivos, los tumores desaparecieron en el 75 % de los animales tratados. Siete de ocho ratones seguían vivos 270 días después de finalizar el tratamiento.

Al combinarlo con una inmunoterapia ya existente, el tratamiento eliminó casi por completo algunos tumores pancreáticos resistentes a esa inmunoterapia por sí sola.

Otra sorpresa: en algunos ratones que se habían librado del cáncer, las defensas inmunitarias seguían reaccionando varios meses después. Cuando se introducía un nuevo tumor, el organismo podía rechazarlo. También se observaron defensas contra otros tipos de tumores. Así, los investigadores estudian una memoria inmunitaria capaz de prolongar el efecto del medicamento.

Los experimentos también incluyeron modelos de cáncer de mama. En ellos, el tratamiento ralentizó el crecimiento de los tumores y limitó su propagación a los pulmones.

Una versión destinada a las personas ha comenzado las evaluaciones de seguridad, y se anuncian ensayos clínicos para 2027. Será necesario comprobar los efectos secundarios y determinar si el tratamiento realmente funciona en los pacientes. Los investigadores también tendrán que identificar los tumores que contienen suficiente cantidad de la proteína diana para que el medicamento se adhiera a ellos.