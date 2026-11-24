Un médicament expérimental a réussi à faire disparaître des tumeurs particulièrement agressives.

Le résultat concerne le cancer du pancréas, une maladie difficile à traiter. Certaines tumeurs s'entourent d'une couche dense de tissu qui freine l'arrivée des cellules chargées de les attaquer. Même lorsque le système immunitaire repère un danger, il peine alors à atteindre les cellules cancéreuses. Cette barrière contribue à limiter l'efficacité de plusieurs traitements.

Illustration d'une tumeur cancéreuse (en rouge orangé) entourée d'un dense réseau de fibres qui limite la pénétration des cellules immunitaires (en bleu).

Des chercheurs ont tenté de modifier cette protection plutôt que d'attaquer directement les cellules cancéreuses. Ils se sont intéressés à une substance, appelée TGF-bêta, qui favorise la formation du tissu entourant certaines tumeurs. Elle peut aussi réduire l'activité des défenses immunitaires à proximité. Le problème est qu'elle joue également des rôles utiles ailleurs dans l'organisme.

Bloquer cette substance partout dans le corps risquerait donc de provoquer des effets indésirables. L'équipe internationale, dirigée par Seong-Jin Kim, a conçu un médicament utilisant ce principe, mais qui a la particularité de s'accrocher à une protéine particulièrement présente autour de nombreuses tumeurs. Il s'y concentre et reste sur place plusieurs jours, ce qui permet d'agir localement.

Une fois ceci fait, des cellules immunitaires peuvent entrer dans la tumeur. Certaines, appelées lymphocytes T, reconnaissent et détruisent des cellules anormales. Elles envoient également des signaux qui modifient le comportement d'autres cellules présentes sur place.

Les scientifiques ont testé cette approche dans trois modèles de cancer du pancréas chez la souris. Dans l'un des modèles les plus agressifs, les tumeurs ont disparu chez 75 % des animaux traités. Sept souris sur huit étaient encore vivantes 270 jours après la fin du traitement.

Associé à une immunothérapie existante, le traitement a presque éliminé certaines tumeurs pancréatiques résistantes à cette immunothérapie seule.

Autre surprise : chez certaines souris débarrassées de leur cancer, les défenses immunitaires continuaient à réagir plusieurs mois plus tard. Lorsqu'une nouvelle tumeur était introduite, elle pouvait être rejetée. Des protections contre d'autres types de tumeurs ont également été observées. Les chercheurs étudient ainsi une mémoire immunitaire, capable de prolonger l'effet du médicament.

Les expériences ont aussi porté sur des modèles de cancer du sein. Le traitement y a ralenti la croissance des tumeurs et limité leur propagation vers les poumons.

Une version destinée à l'être humain a commencé des évaluations de sécurité, et des essais cliniques sont annoncés pour 2027. Il faudra vérifier les effets indésirables, puis déterminer si le traitement fonctionne réellement chez les malades. Les chercheurs devront aussi identifier les tumeurs qui portent suffisamment de protéine cible pour que le médicament s'y fixe.