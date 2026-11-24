Um medicamento experimental conseguiu fazer desaparecer tumores particularmente agressivos.

O resultado diz respeito ao câncer de pâncreas, uma doença difícil de tratar. Alguns tumores são envolvidos por uma camada densa de tecido que dificulta a chegada das células encarregadas de atacá-los. Assim, mesmo quando o sistema imunológico detecta uma ameaça, tem dificuldade para alcançar as células cancerosas. Essa barreira contribui para limitar a eficácia de vários tratamentos.

Ilustração de um tumor canceroso (em vermelho-alaranjado) envolvido por uma densa rede de fibras que limita a penetração das células imunológicas (em azul).

Os pesquisadores tentaram modificar essa proteção em vez de atacar diretamente as células cancerosas. Eles estudaram uma substância chamada TGF-beta, que favorece a formação do tecido que envolve alguns tumores. Ela também pode reduzir a atividade das defesas imunológicas nas proximidades. O problema é que ela também desempenha funções úteis em outras partes do organismo.

Bloquear essa substância em todo o corpo poderia, portanto, causar efeitos adversos. A equipe internacional, liderada por Seong-Jin Kim, desenvolveu um medicamento com base nesse princípio, mas com a particularidade de se ligar a uma proteína presente em grande quantidade ao redor de muitos tumores. O medicamento se concentra ali e permanece no local por vários dias, o que permite agir localmente.

Depois disso, as células imunológicas podem entrar no tumor. Algumas delas, chamadas linfócitos T, reconhecem e destroem células anormais. Elas também enviam sinais que modificam o comportamento de outras células presentes no local.

Os cientistas testaram essa abordagem em três modelos de câncer de pâncreas em camundongos. Em um dos modelos mais agressivos, os tumores desapareceram em 75% dos animais tratados. Sete dos oito camundongos ainda estavam vivos 270 dias após o fim do tratamento.

Associado a uma imunoterapia já existente, o tratamento quase eliminou alguns tumores pancreáticos resistentes a essa imunoterapia usada isoladamente.

Outra surpresa: em alguns camundongos que ficaram livres do câncer, as defesas imunológicas continuaram reagindo vários meses depois. Quando um novo tumor era introduzido, ele podia ser rejeitado. Também foram observadas proteções contra outros tipos de tumor. Os pesquisadores estão estudando, assim, uma memória imunológica capaz de prolongar o efeito do medicamento.

Os experimentos também foram realizados em modelos de câncer de mama. Nesses casos, o tratamento desacelerou o crescimento dos tumores e limitou sua disseminação para os pulmões.

Uma versão destinada a seres humanos começou a passar por avaliações de segurança, e os ensaios clínicos estão previstos para 2027. Será necessário verificar os efeitos adversos e, em seguida, determinar se o tratamento realmente funciona em pacientes. Os pesquisadores também precisarão identificar os tumores que apresentam proteína-alvo em quantidade suficiente para que o medicamento se ligue a eles.