Après avoir mangé un champignon, certaines personnes racontent avoir vu des dizaines, parfois des centaines de personnages minuscules se promener autour d'elles.

Ces personnages mesureraient quelques centimètres. Dans les récits, ils marchent sur les meubles, se déplacent entre les objets et semblent obéir aux mêmes règles que le monde réel. Une personne a même décrit de petits êtres plongeant dans son bol de soupe. Pourtant, personne d'autre ne les voit : il s'agit d'hallucinations.

Le Lanmaoa asiatica est une espèce de champignon comestible populaire au Yunnan, qui provoque des hallucinations lilliputiennes lorsqu'il est insuffisamment cuit. Les habitants l'appellent Jian shou quing, ce qui signifie « devient bleu dans la main », en référence à ses changements de couleur rapides au toucher.

Crédit : Colin Domanauer/NHMU

Des témoignages de ce genre existent depuis des décennies. Ils ont notamment été recueillis dans le sud-ouest de la Chine et dans une région montagneuse des Philippines. Les habitants parlaient de champignons consommés localement, mais les scientifiques ne savaient pas s'il s'agissait de la même espèce.

Une équipe de l'Université de l'Utah s'est rendue sur place pour collecter des spécimens. En comparant leur ADN, elle a découvert que les champignons associés aux récits chinois et philippins appartenaient bien à une même espèce : Lanmaoa asiatica. Cela renforce l'idée qu'un effet biologique, plutôt qu'une simple tradition culturelle, pourrait expliquer la ressemblance des témoignages.

Ce champignon est notamment vendu sur certains marchés du Yunnan, en Chine. Les récits d'hallucinations concernent surtout des préparations insuffisamment cuites. Sa consommation peut provoquer une intoxication et ne doit évidemment pas être tentée pour rechercher ces visions.

Les chercheurs ont voulu comprendre quelle substance pouvait provoquer un effet aussi particulier. Ils ont recherché les composés hallucinogènes connus, notamment la psilocybine présente dans certains autres champignons. Ils n'en ont pas trouvé dans leurs analyses.

Le mystère reste donc entier. Lanmaoa asiatica pourrait contenir une molécule encore inconnue, capable de modifier la façon dont le cerveau construit les images que nous croyons voir. Mais cette substance n'a pas encore été identifiée, et les récits n'ont pas été reproduits dans des expériences contrôlées.

Les scientifiques cherchent maintenant à isoler les molécules responsables. Comprendre cet effet pourrait aussi les aider à étudier les hallucinations semblables observées dans certaines maladies. Pour l'instant, ce champignon pose surtout une question : pourquoi des personnes éloignées de milliers de kilomètres racontent-elles voir des petits êtres aussi similaires ?