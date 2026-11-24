Ein Planet, den Astronomen sieben Jahre lang beobachtet hatten, tauchte plötzlich nicht mehr in ihren Beobachtungen auf.

Der Planet TOI-2535 b ist etwa 1.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Er ist fast so groß wie Jupiter, umkreist seinen Stern aber viel enger. Für einen vollständigen Umlauf braucht er nur 8,25 Tage. Doch 2026 verloren die Forschenden das Signal, anhand dessen sie ihn ausfindig machen konnten.

Um das zu verstehen, muss man wissen, wie Teleskope manche weit entfernten Planeten entdecken. Zieht ein Planet vor seinem Stern vorbei, verdeckt er einen kleinen Teil von dessen Licht. Die Instrumente registrieren dann einen vorübergehenden Helligkeitsabfall. Dieser Vorübergang, Transit genannt, ist nur sichtbar, wenn die Ausrichtung zur Erde genau genug ist.

Das Weltraumteleskop TESS der NASA beobachtete zwischen 2019 und 2025 mehrere solcher Vorübergänge. Doch etwas veränderte sich. Die Helligkeitsabfälle wurden immer kürzer und unauffälliger. Manche Vorübergänge fanden sogar bis zu sechs Stunden früher oder später als erwartet statt. Im März 2026 waren sie vollständig verschwunden.

Der Planet hat sein System jedoch nicht verlassen. Den Berechnungen der Forschenden zufolge neigte sich seine Bahn nach und nach gegenüber unserer Sichtlinie. Er umkreist seinen Stern also weiterhin, zieht von der Erde aus gesehen aber nicht mehr vor ihm vorbei. Verursacht wird diese Veränderung vermutlich durch die Anziehungskraft eines zweiten Planeten.

Die Umlaufbahn des Planeten verschiebt sich allmählich

Dieser Nachbarplanet wurde noch nicht direkt beobachtet. Die Astronomen schließen auf seine Existenz, weil er die Bewegung von TOI-2535 b stört. Die beiden Planeten ziehen einander an, wodurch sich ihre Umlaufbahnen langsam neigen.

Ein ähnliches Phänomen kennen wir von Sonnenfinsternissen. Der Mond umkreist die Erde jeden Monat, verdeckt die Sonne aber nicht bei jedem Umlauf. Seine Bahn ist geneigt. Genauso kann ein Planet weiter existieren, ohne von unserem Standort aus einen einzigen sichtbaren Transit zu verursachen.

Gemessen an astronomischen Zeiträumen verläuft diese Entwicklung besonders schnell. Das Team um Samuel Yee von der University of California, Los Angeles, konnte das Verschwinden innerhalb von nur wenigen Jahren verfolgen.

Den Berechnungen zufolge könnte TOI-2535 b in 30 bis 50 Jahren aus unserer Sicht wieder vor seinem Stern vorbeiziehen. Sein bislang unsichtbarer Nachbar könnte sogar schon vorher nachweisbar werden. Weitere Beobachtungen sind nötig, um seine Masse, seine Umlaufbahn und seine genaue Rolle bei diesem scheinbaren Verschwinden zu bestimmen.