Une planète suivie pendant sept ans a soudain cessé d'apparaître dans les observations des astronomes.

Cette planète, appelée TOI-2535 b, se trouve à environ 1 000 années-lumière de la Terre. Elle est presque aussi grande que Jupiter, mais tourne beaucoup plus près de son étoile. Un tour complet ne lui prend que 8,25 jours. Pourtant, en 2026, les chercheurs ont perdu le signal qui permettait de la repérer.

Pour comprendre, il faut savoir comment les télescopes découvrent certaines planètes lointaines. Quand une planète passe devant son étoile, elle masque une petite partie de sa lumière. Les instruments enregistrent alors une baisse temporaire de luminosité. Ce passage, appelé transit, n'est visible que si l'alignement avec la Terre est suffisamment précis.

Le télescope spatial TESS de la NASA a observé plusieurs de ces passages entre 2019 et 2025. Mais quelque chose changeait. Les baisses de lumière devenaient de plus en plus courtes et discrètes. Certains passages arrivaient même jusqu'à six heures plus tôt ou plus tard que prévu. En mars 2026, ils avaient complètement disparu.

La planète n'a pourtant pas quitté son système. Selon les calculs des chercheurs, son trajet s'est progressivement incliné par rapport à notre ligne de vue. Elle continue donc de tourner autour de son étoile, mais ne passe plus devant elle depuis la Terre. Ce changement serait provoqué par l'attraction d'une seconde planète.

Déplacement progressif de l'orbite de la planète

Cette voisine n'a pas encore été directement observée. Les astronomes déduisent sa présence des perturbations du mouvement de TOI-2535 b. Les deux planètes exerceraient une attraction mutuelle qui fait lentement basculer leurs orbites.

On retrouve cette situation lors des éclipses de Soleil. La Lune tourne autour de la Terre chaque mois, mais elle ne cache pas le Soleil à chaque passage. Son orbite est inclinée. De la même façon, une planète peut continuer à exister sans produire le moindre transit visible depuis notre position.

Cette évolution est particulièrement rapide à l'échelle de l'astronomie. L'équipe menée par Samuel Yee, à l'université de Californie à Los Angeles, a pu suivre la disparition en quelques années seulement.

Les calculs prévoient que TOI-2535 b pourrait recommencer à passer devant son étoile de notre point de vue dans 30 à 50 ans. Sa voisine encore invisible pourrait même devenir détectable avant cela. De nouvelles observations seront nécessaires pour préciser sa masse, son orbite et le rôle exact qu'elle joue dans cette disparition apparente.