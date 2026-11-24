Un planeta observado durante siete años dejó de aparecer de repente en las observaciones de los astrónomos.

Este planeta, llamado TOI-2535 b, se encuentra a unos 1.000 años luz de la Tierra. Es casi tan grande como Júpiter, pero orbita mucho más cerca de su estrella. Solo tarda 8,25 días en completar una vuelta. Sin embargo, en 2026, los investigadores perdieron la señal que les permitía detectarlo.

Para entenderlo, hay que saber cómo descubren los telescopios algunos planetas lejanos. Cuando un planeta pasa por delante de su estrella, oculta una pequeña parte de su luz. Los instrumentos registran entonces una disminución temporal del brillo. Este paso, llamado tránsito, solo es visible si la alineación con la Tierra es lo bastante precisa.

El telescopio espacial TESS de la NASA observó varios de estos pasos entre 2019 y 2025. Pero algo estaba cambiando. Las disminuciones de luz eran cada vez más breves y tenues. Algunos pasos incluso se producían hasta seis horas antes o después de lo previsto. En marzo de 2026, habían desaparecido por completo.

Sin embargo, el planeta no ha abandonado su sistema. Según los cálculos de los investigadores, su trayectoria se ha ido inclinando progresivamente con respecto a nuestra línea de visión. Así que sigue orbitando su estrella, pero desde la Tierra ya no pasa por delante de ella. Este cambio estaría provocado por la atracción de un segundo planeta.

Desplazamiento gradual de la órbita del planeta

Esta vecina aún no se ha observado directamente. Los astrónomos deducen su presencia a partir de las perturbaciones en el movimiento de TOI-2535 b. Los dos planetas ejercerían una atracción mutua que hace que sus órbitas se inclinen lentamente.

Lo mismo ocurre durante los eclipses solares. La Luna gira alrededor de la Tierra cada mes, pero no oculta el Sol en cada paso. Su órbita está inclinada. De la misma manera, un planeta puede seguir existiendo sin producir ningún tránsito visible desde nuestra posición.

Esta evolución es especialmente rápida a escala astronómica. El equipo dirigido por Samuel Yee, de la Universidad de California en Los Ángeles, pudo observar la desaparición en apenas unos años.

Los cálculos prevén que TOI-2535 b podría volver a pasar por delante de su estrella desde nuestro punto de vista dentro de 30 a 50 años. Su vecina, aún invisible, incluso podría detectarse antes. Serán necesarias nuevas observaciones para precisar su masa, su órbita y el papel exacto que desempeña en esta desaparición aparente.